Zuckerberg vypovedal pred Kongresom v súvislosti s kryptomenou libra

Mark Zuckerberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Mark Zuckerberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP

New York 24. októbra - Šéf sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg v stredu pred finančným výborom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu obhajoval projekt kryptomeny libra a uistil zákonodarcov, že v ňom nebude napredovať bez súhlasu amerických regulátorov. Informovala o tom agentúra DPA.Facebook sa podľa Zuckerberga nezúčastní na spustení platobného systému libra nikde na svete bez toho, aby tento krok neschválili všetky americké regulačné úrady.Šéf Facebooku pripustil obavy v súvislosti s projektom. Obhajoval však americké inovácie a upozornil na rýchly postup Číny s cieľom spustiť podobný systém.Spoločnosť Facebook sa snaží rozptýliť obavy politikov a regulačných úradov, že libra by mohla ohroziť svetové meny, narušiť finančné trhy zasahovať do kompetencií centrálnych bánk.Zuckerberg znova pripomenul, že libra by mohla umožniť prístup k bankovým službám ľuďom, ktorí nevyužívajú tradičné banky.Jeden zo zákonodarcov však povedal, že Zuckerberg sa snaží pomôcť tým, pre ktorých dolár nie je dobrá mena — drogovým dílerom a ľuďom vyhýbajúcim sa daniam.