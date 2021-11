Zuzana Čaputová vyzýva na sprísnenie opatrení, vývoju v nemocniciach pomôže urýchlenie očkovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2021 - Jedinou možnosťou zvrátenia katastrofického vývoja situácie v nemocniciach v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je zásadné urýchlenie očkovania. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.Podľa prezidentky je potrebné urobiť ťažké rozhodnutia, ktorých prípadné odkladanie by spôsobilo, že rozhodnutia budú nakoniec ešte „bolestivejšie“.„Kroky v boji proti pandémii nesmú ďalej určovať tí, ktorí existenciu pandémie odmietajú alebo zľahčujú. Aj keď sú niektorí z nich hlučnejší, ako reč faktov. Prvoradou úlohou štátu je chrániť zdravie a životy občanov a z tejto úlohy nesmie poľaviť. Ani tvárou v tvár populizmu, či vyhrážkam,“ povedala Čaputová.Politické spory musia podľa nej načas ustúpiť a tí lídri, ktorí nie sú schopní ísť príkladom a pomôcť zdravotníkom, by sa aspoň nemali stavať na odpor. Prezidentka považuje za správne rešpektovanie hlasu odborníkov a sprísnenie opatrení.