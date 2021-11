Európska komisia obvinila Lukašenka zo zneužívania migrantov, konanie označila ako gangsterské

Agresia zo strany zúfalého režimu

Medzinárodné odsúdenie situácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) obvinila autoritárskeho bieloruského prezidenta z lákania migrantov falošnými prísľubmi jednoduchého vstupu do Európskej únie (EÚ), pričom toto konanie označila za nehumánne a pripomínajúce konanie gangstrov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.„Po príchode ich zatlačia k hraniciam a prinútia ich nelegálne vstúpiť do Európskej únie,“ opísal postup bieloruských úradov hovorca EK Peter Stano. Alexander Lukašenko pritom odmieta obvinenia, že by migrantov organizoval.Ako uvádza portál Euronews.com, Lukašenko podľa EK naďalej „používa ľudí ako figúrky“ vo svojej kampani proti bloku a musí už skoncovať „s ohrozovaním ľudských životov“.EÚ musí byť „neoblomná a zjednotená“ proti „zúfalej a nelegitímnej“ administratíve bieloruského prezidenta a jeho pretrvávajúcim pokusom destabilizovať blok, konštatovala európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v rozhovore pre portál Euronews. „Toto nie je v prvom rade migračná kríza. Je to agresia zo strany zúfalého a nelegitímneho režimu. A tomu musí zodpovedať aj naša reakcia,“ dodala Johanssonová.Poľsko čelí od leta rastúcej vlne migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia z Bieloruska dostať ďalej do Európy. Úrady migrantov na hranici zastavujú a tých, ktorí ju prekročia, posielajú naspäť do Bieloruska. Varšava a Európska únia sa zhodujú, že migračnú vlnu organizuje bieloruská vláda s cieľom destabilizovať spoločenstvo európskych krajín v odvete za sankcie Západu.Najnovšia eskalácia situácie, keď sa v pondelok stovky, ak nie tisíce, ľudí prevažne z Blízkeho východu, s podporou bieloruských orgánov snažili prekročiť poľské hranice, si vyslúžila medzinárodné odsúdenie zo strany EÚ, Spojených štátov a NATO i ďalšie hrozby sankciami.Pri poľsko-bieloruských hraniciach sa v súčasnosti nachádza najmenej dvetisíc migrantov. V tomto roku sa o prekročenie hraníc pokúsilo už viac ako 30-tisíc migrantov, pričom len v októbri zaregistrovali viac ako 15-tisíc prekročení.Tlaku čelia aj Litva a Lotyšsko, ktoré majú tiež spoločné hranice s Bieloruskom.