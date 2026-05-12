Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
„The House of the Rising Sun“ zahrajú legendy The Animals v Nitre !
Ich skladby obleteli svet už v 60-tich rokoch a hity ako The House of the Rising Sun, Don´t Let Me Be, Misunderstood sa stali nesmrteľnými. Už túto sobotu bude jedinečná príležitosť vychutnať si ...
12.5.2026 (SITA.sk) - Ich skladby obleteli svet už v 60-tich rokoch a hity ako The House of the Rising Sun, Don´t Let Me Be, Misunderstood sa stali nesmrteľnými.
Už túto sobotu bude jedinečná príležitosť vychutnať si prierez ich tvorbou na koncerte The Animals s pôvodným členom Johnom Steelom v Nitre v Music a cafe!
V roku 1964 zachvátila mládež po celom svete vlna nového energického rock and rollu. Na vrchole tejto vlny boli The Beatles, The Rolling Stones a samozrejme The Animals. Stali sa druhou britskou kapelou, ktorá sa dostala na vrchol amerických rebríčkov po The Beatles s dnes už multimiliónovou legendárnou hymnou "House of the Rising Sun". Kapela následne dosiahla viac ako dvadsať globálnych hitov v Top Ten, z ktorých mnohé získali prvé miesto v rôznych častiach sveta. Len v Británii sa dostali minimálne dvanásť krát na vrchol rebríčka. Vplyv a široká popularita hudby The Animals pokračuje dodnes. Debut The Animals z roku 1964 bol nedávno zaradený do článku časopisu Classic Rock s názvom "50 albumov, ktoré vytvorili blues rock".
Je to mix nostalgie, no hlavne aj skutočné skladateľské majstrovstvo a jedno je isté – aj u nás je veľa ľudí, ktorí stále chcú počuť tieto klasické skladby naživo. The Animals stále patria medzi najuznávanejšie a najvyťaženejšie kapely, ktoré dodnes koncertujú po celom svete. Koncert sa bude konať v Nitre v Music a cafe 16.5. o 20hodine
Bicie John Steel
Klávesák Mick Gallagher (v Animals 1965, ex Clash, Ian Dury & The Blockhesad, Peter Frampton)
Basa a spev Rob Ruiz -bass
Spev/gitara Daniel Handley
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - „The House of the Rising Sun“ zahrajú legendy The Animals v Nitre ! © SITA Všetky práva vyhradené.
Zostava:
Teherán popravil muža odsúdeného za údajnú ozbrojenú vzburu
Kubina dáva návrh na exekúciu, Boris Kollár sa za výrok o „čurillovskej mafii“ neospravedlnil v lehote
