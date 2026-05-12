12. mája 2026

Kubina dáva návrh na exekúciu, Boris Kollár sa za výrok o „čurillovskej mafii“ neospravedlnil v lehote


12.5.2026 (SITA.sk) - Politik už zaplatil policajtovi Jánovi Čurillovi 50-tisíc eur.


V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlnenia Borisa Kollára policajtovi Jánovi Čurillovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurillov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy.

"Ospravedlnenie zverejnené nebolo, napriek tomu, že počas lehoty boli zverejnené iné príspevky - napríklad na témy krstín či dňa matiek (hoci nemožno poprieť, že sú to pre žalovaného počtom i obsahom významné udalosti). Preto bude dnes podaný návrh na vykonanie exekúcie," uviedol Kubina.

Výrok o „čurillovskej mafii“


Výrok o "čurillovskej mafii” povedal Boris Kollár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej rady SR zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurilla bol v tom čase len obvinený. Zároveň tieto výroky odzneli na tlačovej konferencii, ktorá mala široký mediálny dosah.

Politik Boris Kollár (Sme rodina) už zaplatil policajtovi Jánovi Čurillovi 50-tisíc eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy.

Lekcia z finančnej gramotnosti


"Hoci rešpektovanie a plnenie právoplatných rozhodnutí súdov by malo byť v civilizovanej spoločnosti samozrejmosťou, považujeme za potrebné tento prístup aj takto verejne oceniť, pretože ako vidieť na inom známom príklade, až taká samozrejmosť to nie je," komentoval to 5. mája Kubina s tým, že splnením povinnosti uloženej súdom Boris Kollár zároveň daroval lekciu z finančnej gramotnosti ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi.

"Keďže po právoplatnosti rozsudku zaplatil súdom priznanú istinu, nebude musieť platiť žiadne vysoké úroky z omeškania ani odmenu exekútora, teda 20 percent z vymáhanej sumy istiny, a tiež nenavýšil trovy konania. Inak povedané, postupoval tak, aby finančnú i reputačnú záťaž vyplývajúcu z tohto rozsudku znížil na minimum. Teda racionálne a pragmaticky," skonštatoval Kubina.

Naopak, v prebiehajúcej exekúcii voči Šutajovi Eštokovi v podobnom spore o ochranu osobnosti zatiaľ minister nič nezaplatil. Preto sa už suma, ktorú bude musieť zaplatiť, oproti pôvodnej sume 90-tisíc eur zvýšila.


Zdroj: SITA.sk - Kubina dáva návrh na exekúciu, Boris Kollár sa za výrok o „čurillovskej mafii“ neospravedlnil v lehote © SITA Všetky práva vyhradené.

