 Utorok 12.5.2026
 Meniny má Pankrác
 24hod.sk    Zo zahraničia

12. mája 2026

Teherán popravil muža odsúdeného za údajnú ozbrojenú vzburu


Tagy: iránsky režim Napätie na Blízkom východe Poprava

Irán po vypuknutí vojny s Izraelom a Spojenými štátmi výrazne zintenzívnil vykonávanie trestov smrti.



12.5.2026 (SITA.sk) - Irán po vypuknutí vojny s Izraelom a Spojenými štátmi výrazne zintenzívnil vykonávanie trestov smrti.

Irán v utorok popravil muža odsúdeného za ozbrojenú vzburu. Informovala o tom justícia, podľa ktorej ide o ďalšiu z vlny popráv vykonaných od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi.


„Rozsudok smrti nad Abdoljalílahom Šáhbakhšom, synom Džalála, vycvičeným členom teroristickej skupiny Ansar al-Furqán, bol vykonaný dnes ráno,“ uviedol justičný portál Mizan Online.


Podľa úradov bol odsúdený za vzburu „vo forme ozbrojených útokov na policajné veliteľstvá a členstvo v povstaleckej skupine Ansar al-Furqán“.



Útoky počas protestov


Ansar al-Furqán je sunnitská militantná organizácia pôsobiaca v juhovýchodnej iránskej provincii Sistán a Balúčistan.


Iránska justícia uviedla, že Šáhbakhš vykonal útoky počas protestov z rokov 2022 a 2023, ktoré vypukli po smrti mladej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej vo väzbe mravnostnej polície.


Rozsudok podľa úradov potvrdil aj najvyšší súd.



Popráv pribúda


Irán patrí podľa ľudskoprávnych organizácií medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, hneď po Číne.


Organizácia Iran Human Rights so sídlom v Nórsku tvrdí, že islamská republika vlani popravila najmenej 1500 ľudí.


Od vypuknutia vojny s Izraelom a USA koncom februára Teherán popravy výrazne zintenzívnil, najmä v prípadoch údajných špionážnych a bezpečnostných deliktov.


V pondelok Irán popravil muža odsúdeného za špionáž pre Izrael a Spojené štáty.




