Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Teherán popravil muža odsúdeného za údajnú ozbrojenú vzburu
Irán po vypuknutí vojny s Izraelom a Spojenými štátmi výrazne zintenzívnil vykonávanie trestov smrti.
Irán v utorok popravil muža odsúdeného za ozbrojenú vzburu. Informovala o tom justícia, podľa ktorej ide o ďalšiu z vlny popráv vykonaných od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi.
„Rozsudok smrti nad Abdoljalílahom Šáhbakhšom, synom Džalála, vycvičeným členom teroristickej skupiny Ansar al-Furqán, bol vykonaný dnes ráno,“ uviedol justičný portál Mizan Online.
Podľa úradov bol odsúdený za vzburu „vo forme ozbrojených útokov na policajné veliteľstvá a členstvo v povstaleckej skupine Ansar al-Furqán“.
Útoky počas protestov
Ansar al-Furqán je sunnitská militantná organizácia pôsobiaca v juhovýchodnej iránskej provincii Sistán a Balúčistan.
Iránska justícia uviedla, že Šáhbakhš vykonal útoky počas protestov z rokov 2022 a 2023, ktoré vypukli po smrti mladej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej vo väzbe mravnostnej polície.
Rozsudok podľa úradov potvrdil aj najvyšší súd.
Popráv pribúda
Irán patrí podľa ľudskoprávnych organizácií medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, hneď po Číne.
Organizácia Iran Human Rights so sídlom v Nórsku tvrdí, že islamská republika vlani popravila najmenej 1500 ľudí.
Od vypuknutia vojny s Izraelom a USA koncom februára Teherán popravy výrazne zintenzívnil, najmä v prípadoch údajných špionážnych a bezpečnostných deliktov.
V pondelok Irán popravil muža odsúdeného za špionáž pre Izrael a Spojené štáty.
Zdroj: SITA.sk - Teherán popravil muža odsúdeného za údajnú ozbrojenú vzburu © SITA Všetky práva vyhradené.
