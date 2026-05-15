Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
„Všetko horelo, ľudia kričali.“ Mohutný ruský útok na Kyjev zabil desiatky civilistov
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil piatok za deň smútku. Mohutný ruský raketový a dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 24 obetí a desiatky ...
15.5.2026 (SITA.sk) - Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil piatok za deň smútku.
Mohutný ruský raketový a dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 24 obetí a desiatky zranených. Útok, ktorý vo štvrtok zasiahol ukrajinské hlavné mesto, podľa agentúry AFP opäť oslabil nádeje na zastavenie viac než štvorročnej vojny.
Podľa ukrajinského letectva Rusko vyslalo proti Ukrajine 675 útočných dronov a 56 rakiet, pričom hlavnými cieľmi bol Kyjev a jeho okolie. Protivzdušná obrana údajne zostrelila 652 dronov a 41 rakiet. Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že poškodených bolo najmenej 20 miest vrátane obytných domov, školy, veterinárnej kliniky a ďalšej civilnej infraštruktúry.
Zomreli aj tri deti
„Práce na mieste útoku na budovu v Kyjeve stále pokračujú - išlo o ruský raketový útok, ktorý doslova zrovnal obytný blok od prvého po deviate poschodie,“ povedal Zelenskyj vo večernom príhovore. Ukrajinské záchranné služby v piatok oznámili, že medzi obeťami sú aj tri deti a celkovo utrpelo zranenia najmenej 47 ľudí.
Ruská armáda v stredu a štvrtok vypustila na Ukrajinu viac ako 1 500 dronov, uviedlo ukrajinské letectvo. Ukrajina uviedla, že zostrelila 94 percent všetkých dronov a 73 percent rakiet vypálených Ruskom.
AFP opísala chaotické scény v uliciach mesta. Záchranári prehľadávali trosky zrútených budov a obyvatelia čakali na správy o svojich blízkych. „Všetko horelo. Ľudia kričali... Ľudia volali o pomoc,“ povedal obyvateľ Kyjeva Andrij, ktorý stál pri zničenom obytnom dome zo sovietskych čias so stopami krvi na košeli.
Deň smútku a vlajky na pol žrde
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil piatok za deň smútku. „Na pamiatku obetí najmasívnejšieho nepriateľského útoku na Kyjev budú vlajky spustené na pol žrde a zábavné podujatia budú zakázané,“ uviedol.
Útok odsúdili viaceré krajiny vrátane Spojeného kráľovstva, Estónska, Lotyšska, Fínska, Holandska, Moldavska a Slovenska. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil: „Bombardovaním civilistov Rusko demonštruje menej svoju silu než svoju slabosť. Dochádzajú mu riešenia na vojenskom fronte a nevie, ako ukončiť svoju agresívnu vojnu.“
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že útoky ukazujú, že Rusko „otvorene zosmiešňuje“ snahy o ukončenie konfliktu. Moskva tvrdí, že cieľom útokov boli vojenské objekty a energetická infraštruktúra podporujúca ukrajinskú armádu.
Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
