 24hod.sk    Ekonomika

14. mája 2026

Nemecký kancelár Merz vyzval Európsku úniu na reformu jej rozpočtu, podporil Draghiho výzvu


14.5.2026 (SITA.sk) - Nadmerné zadlžovanie podľa Friedricha Merza ohrozuje suverenitu a obmedzuje schopnosť konať.


Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyzval Európsku úniu (EÚ) na reformu jej rozpočtu, ktorá by zahŕňala viac investícií a menej dotácií. Merz však odmietol spoločné zadlžovanie členských krajín na financovanie týchto opatrení.

Členské štáty sa stále nezhodli na spoločnom rozpočte na roky 2028-2034, pričom takzvané šetrné krajiny ako Nemecko a Holandsko sú proti výraznému zvýšeniu výdavkov navrhovanému Európskou komisiou (EK).

V správe o európskej konkurencieschopnosti z roku 2024 bývalý prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi vyzval na zásadnú zmenu kurzu EÚ, aby si udržala konkurencieschopnosť voči USA a Číne, najmä prostredníctvom spoločných investícií. Merz podporil Draghiho výzvu a kritizoval, že obsah a štruktúra rozpočtu zostávajú už desaťročie prakticky nezmenené.

EÚ dlhodobo využíva dotácie a redistribúciu na zmiernenie dopadov zrušenia vnútorných obchodných bariér a na integráciu chudobnejších krajín pri rozširovaní bloku na východ. Merz vyzval EÚ, aby znížila rozpočet a zvýšila investície na podporu konkurencieschopnosti a obrany. Zároveň zopakoval svoj nesúhlas s mechanizmom spoločného zadlžovania, ktorý navrhuje Draghi na financovanie investícií.

„Nadmerné zadlžovanie ohrozuje suverenitu a obmedzuje schopnosť konať,“ povedal Merz, pričom jeho slová boli pravdepodobne adresované aj domácemu politickému publiku. Minulý rok Nemecko po rokoch nečinnosti uvoľnilo prísne ústavné limity na zadlžovanie, aby podporilo investície do obrany a infraštruktúry.


Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár Merz vyzval Európsku úniu na reformu jej rozpočtu, podporil Draghiho výzvu © SITA Všetky práva vyhradené.

