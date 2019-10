A. Danko: Kauza Gorila so mnou nič nemá

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Kauza Gorila nemá nič so SNS ani s predsedom parlamentu a strany Andrejom Dankom. "Gorila so mnou nemá nič, mňa sa nepýtajte," povedal Danko v reakcii na novinárske otázky."Gorila so Slovenskou národnou stranou nemá nič a nikdy nemala nič, to je celé. Neviem o tom nič, mrzí ma, že niektoré veci sa dozvedáme až z médií. Zachytil som, že sa objavili nejaké nahrávky," skonštatoval. Ako poznamenal, asi všetkých zaujíma, čo na nich bude.Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Jaroslav Haščák má byť jedným z aktérov na nahrávke, už avizovala, že podá v tejto súvislosti trestné oznámenie. Rovnako spochybňuje autenticitu nahrávky.Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi Haščákom s politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana K. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.