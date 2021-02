Adam Žampa bol v „obráku“ v bulharskom Bansku devätnásty, predstavil sa aj jeho brat Andreas

Andreas Žampa nepostúpil

Pinturault naďalej lídrom

27.2.2021 - Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil 19. miesto v sobotňajšom obrovskom slalome mužov na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v bulharskom stredisku Bansko. Po prvom kole bol 30-ročný Tatranec na 22. priečke, v druhom zaznamenal ôsmy najlepší čas a posunul sa o tri pozície nahor.V konečnom účtovaní zaostal o 3,07 sekundy na víťazného Chorváta Flilipa Zubčiča, ktorý v druhej jazde útočil z druhého miesta po prvom kole.Najlepší po prvej jazde Francúz Mathieu Faivre ako úradujúci svetový šampión v tejto disciplíne však v druhom kole zajazdil až desiaty čas a klesol na druhú priečku s mankom štyroch desatín sekundy na Zubčiča. Tretie miesto obsadil Rakúšan Stefan Brennsteiner (+0,93 s).Pre Adama Žampu ide o tretiu najlepšie umiestnenie v SP v tejto sezóne, lepšie skončil len v talianskej Santa Caterine na 7. a 8. priečke. Na nedávnych MS v talianskej Cortine d'Ampezzo bol v obrovskom slalome ôsmy.V Bansku sa v sobotu predstavil aj Andreas Žampa, no v prvom kole obsadil až 41. priečku a do druhého kola nepostúpil.Dvadsaťosemročný Zubčič si v sobotu vyjazdil celkovo tretie prvenstvo v SP, druhé v tejto sezóne. Pre Chorváta je to ôsme pódium v kariére.Lídrom hodnotenia disciplíny je aj po sobote Francúz Alexis Pinturault, ktorý obsadil štvrtú priečku. Pred druhým Zubčičom má však už len 22-bodový náskok. Do konca sezóny zostáva odjazdiť ešte dva obrovské slalomy - v slovinskej Kranjskej Gore a vo švajčiarskom Lenzerheide.Pinturault je aj lídrom hodnotenia v boji o veľký krištáľový glóbus, náskok pred druhým Švajčiarom Marcom Odermattom zvýšil o ďalších päť bodov na 230 bodov.Adam Žampa je v poradí obrovského slalomu na 21. mieste a v celkovom hodnotení SP mu patrí 65. pozícia.