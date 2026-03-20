Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
Advokátku v Trebišove fyzicky napadli neznámym predmetom, polícia podozrivú osobu na mieste zadržala
V jednom z trebišovských obchodných reťazcov došlo v piatok dopoludnia k fyzickému útoku dosiaľ neznámym ostrým predmetom. O prípade informovala hovorkyňa
20.3.2026 (SITA.sk) - V jednom z trebišovských obchodných reťazcov došlo v piatok dopoludnia k fyzickému útoku dosiaľ neznámym ostrým predmetom. O prípade informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Zdôraznila, že polícia vo veci aktívne koná a podozrivú osobu na mieste zadržali. Následne ju eskortovali na policajné oddelenie. Poškodená osoba utrpela nateraz nešpecifikovaný rozsah zranení.
„Policajti sa aktuálne nachádzajú na mieste udalosti, prebieha dokumentácia skutku a zaisťovanie prípadných stôp kriminalistickým technikom. Vzhľadom na prvotné procesné úkony a konkretizáciu právnej kvalifikácie, zverejňovanie informácií v tomto štádiu konania by mohlo negatívne ovplyvniť ďalšie vykonávané úkony,” uviedla Ivanová s tým, že hneď, ako to situácia dovolí, budú verejnosť o podrobnostiach incidentu informovať. K útoku na v Trebišove sa vyjadrila Slovenská advokátska komora (SAK).
„S hlbokým znepokojením sme prijali správu o násilnom fyzickom útoku na advokátku v Trebišove. Odsudzujeme akékoľvek fyzické útoky na kohokoľvek, zároveň však vyjadrujeme veľmi vážne znepokojenie pri podozrení, že motívom útoku páchateľa mohol byť samotný výkon advokátskeho povolania,” uviedli z Mediálneho odboru SAK. Dodali, že kolegyni vyjadrujú plnú podporu a dôverujú orgánom činným v trestnom konaní v riadny a zákonný postup a riadne vyšetrenie prípadu.
Zdroj: SITA.sk - Advokátku v Trebišove fyzicky napadli neznámym predmetom, polícia podozrivú osobu na mieste zadržala © SITA Všetky práva vyhradené.
