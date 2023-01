Aj napriek neúspechu dosiahol Fico čiastočný úspech. Zopakuje sa situácia, ako po referende v roku 2004?

Referendum v roku 2004

Mobilizácia voličov sa Smeru-SD podarila

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nedostatočná účasť na dosiahnutie úspešnosti referenda sa podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied dala očakávať.Na druhej strane však podľa neho nebola až taká nízka, keď ju porovnáme s účasťou v iných referendách v histórii Slovenskej republiky.Vyššia účasť v referende, ktoré sa konalo v období medzi voľbami, bola len v referende v roku 2004, keď dosiahla 35,86 percenta.Iniciovala ho Konfederácia odborových zväzov s podporou strany Smer a ďalších opozičných strán. Otázka vtedy znela: „Ste za to, aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia NR SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004?"Politológ zároveň poukázal na to, že. Účasť 27,25 percenta voličov však podľa neho môže strana Smer-SD interpretovať čiastočne ako svoj úspech. Podarilo sa jej totiž zmobilizovať viac voličoch, ako v posledných voľbách do parlamentu.Poukázal na to, že, pretože prvé referendum v roku 2021 bolo Ústavným súdom SR zamietnuté. „Smer-SD sa tým zviditeľnil, bola to vlastne ich stranícka akcia, ostatné opozičné strany sa len pridali," uviedol Marušiak.. Pomerne zložitú referendovú otázku nepokladá za príčinu neúspechu referenda, pretože v minulosti rovnako neuspeli ani referendá v jednoduchšími otázkami.Referendová. „Najsilnejšiu voličskú základňu má Smer-SD v Trenčianskom kraji, čiastočne v Nitrianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji a vo veľkej časti Prešovského kraja. Bratislavský kraj je podobne ako Košický kraj ten opačný pól,“ poukázal politológ.