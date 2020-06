Aj sme sa zasmiali, aj dobrá nálada bola, hodnotil Matovič po svojej návšteve v Budapešti

Slová zapadnú prachom

Plodné stretnutie so Slovákmi

Dlhoročné napäté vzťahy

12.6.2020 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) verí, že jeho návšteva Budapešti zanechala pozitívne emócie, ktoré si maďarskí predstavitelia zapamätajú. Povedal to na brífingu pred slovenským veľvyslanectvom v Budapešti pri konci svojej návštevy.Na veľvyslanectve sa stretol aj so zástupcami Slovákov žijúcich v Maďarsku. Predtým mal stretnutie s predsedom maďarského parlamentu Lászlóm Kövérom.Premiér zdôraznil, že sa snaží politiku robiť inak a uznáva, že to nie vždy musí byť v súlade s bontónom alebo etiketou, ale verí, že to je o to úprimnejšie.„Myslím si, že slová zapadnú prachom, ale tú emóciu, ktorú sme si dnes vytvorili medzi sebou, a tú atmosféru si zapamätáme,“ povedal.Po stretnutí s maďarským premiérom Matovič absolvoval aj rokovania s predsedom maďarského parlamentu, ktoré označil za priateľské.„Aj sme sa zasmiali, aj dobrá nálada bola a myslím, že to zároveň bolo aj konštruktívne,“ priblížil slovenský premiér. Dodal, že z Budapešti si odnáša „dobré“ dojmy.„Aj som predsedovi parlamentu Lázslovi Kövérovi povedal, že som konečne v tej budove, o ktorej sa na Slovensku traduje, že ju postavili Slováci,“ priblížil.Na veľvyslanectve v Budapešti sa premiér stretol aj so zástupcami Slovákov žijúcich v Maďarsku. „Stretnutie bolo plodné, som veľmi rád, že som sa mohol stretnúť so živými Slovákmi v Maďarsku, ktorí si aj po tristo rokoch chránia svoj jazyk a chcú ho uchrániť aj pre svoje deti a vnúčatá,“ povedal s tým, že aj s maďarským premiérom diskutovali o tom, že by Maďarsko darovalo Slovákom jeden kostol, kde by si vytvorili vlastné centrum.„Myslím si, že to bolo správne stretnutie, dozvedel som sa správne veci, treba s nimi rozumne naložiť a podporovať Slovákov žijúcich v Maďarsku,“ uzavrel svoju návštevu Budapešti.Predseda vlády SR Igor Matovič bol v piatok na svojej prvej návšteve Budapešti, a to niekoľko dní po stom výročí uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy, ktorú Maďari vnímajú ako historickú krivdu.Sám maďarský premiér Viktor Orbán počas Matovičovej návštevy povedal, že každá z krajín vníma túto udalosť inak. Obaja sa ale zhodli, že pre ďalšiu spoluprácu oboch krajín je potrebné sústrediť sa na spoločnú budúcnosť a nie minulosť.Matovič viackrát zdôraznil, že chce, aby sa Maďari na Slovensku cítili ako doma. „Každému Maďarovi chcem sľúbiť a garantovať, že Slovensko vytvorí také zázemie maďarskej komunite na Slovensku, aby mohli bez strachu používať svoj jazyk a rozvíjať svoju kultúru," povedal.Matovič v kontexte dlhoročných napätých vzťahov medzi Maďarmi a Slovákmi pripomenul jeho nedávne gesto, keď pri výročí podpisu Trianonskej zmluvy pozval na Bratislavský hrad zástupcov Maďarov žijúcich na Slovensku. Zdôraznil, že je prvým slovenským premiérom, ktorý tak urobil.„Jeho ústretovosť v prípade maďarskej komunity na Slovensku neostala bez odozvy ani v Budapešti, ani u Maďarov žijúcich na Slovensku,“ komentoval jeho gesto počas návštevy Orbán.