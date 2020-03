Matovič by mohol predstaviť nových členov vlády, Krištúfková zrejme nebude ministerkou práce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2020 - Budúci premiér a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič by mohol mená členov vlády predstaviť v stredu 11. marca. Povedal to líder hnutia Sme rodina Boris Kollár po utorkovom štvorhodinovom rokovaní s Matovičom.„Dnes som s Igorom Matovičom rokoval štyri hodiny. Ak to, na čom sme sa dohodli, schvália aj ostatní partneri, myslím si, že by zajtra mohol predstaviť konkrétne mená budúcej koalície,“ priblížil Kollár. Podľa jeho slov mal ísť Matovič po ich vzájomnom stretnutí za predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom.Predseda hnutia Sme rodina zároveň potvrdil, že kandidát hnutia Štefan Holý je „stále v hre“ o post ministra dopravy. Niektorí partneri s nomináciou Holého nesúhlasia pre jeho napojenie na podnikateľa Vladimíra Poóra.Kollár taktiež uviedol, že jeho hnutie má záujem o post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Petra Krištúfková, ktorá sa s obsadením tohto postu najčastejšie spomína, však podľa jeho slov nie je kandidátkou na túto funkciu, pretože nechce ísť do exekutívy.