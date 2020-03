Matovič by chcel mať vládu zostavenú na budúci týždeň, rokovať by mali aj cez víkend

Mafián v tajnej službe

Financie v dobrých rukách

12.3.2020 - Koaličné rokovania o vytvorení vlády by mali pokračovať aj cez víkend a nová vláda by mala vzniknúť pravdepodobne do stredy budúceho týždňa, ako to očakáva prezidentka Zuzana Čaputová. Po rokovaní predstaviteľov budúcej koalície to vyhlásil Igor Matovič (OĽaNO).Pokúsi sa, aby do dvoch týždňov po jeho poverení zostaviť vládu, svoj mandát úspešne zavŕšil. Prezidentka mu poverenie odovzdala 4. marca.Vládne posty by sa mali podeliť v pomere osem OĽaNO, tri Sme rodina a po dva posty si rozdelia Sloboda a Solidarita (SaS) a strana Za ľudí.„To je je základ, to vychádza z vôle ľudí, ktorú prejavili vo voľbách,“ povedal Matovič. Zatiaľ nevedel povedať, či sa na ministerstvách uplatní krížová kontrola, keď minister bude z inej strany ako štátny tajomník.Predseda Smeru-sociálnej demokracie Robert Fico tento týždeň povedal, že je cez čiaru, aby sa Slovenská informačná služba (SIS) dostala pod kontrolu hnutia Sme rodina Borisa Kollára. „Mafia a mafián nemôže kontrolovať SIS," vyhlásil Fico.Matovič na to reagoval, že ho príliš nezaujímajú názory „pána mafiána“ „Dvanásť rokov vydával kľúčové inštitúcie štátu a hlavne tie, ktoré mali zabezpečovať spravodlivosť do rúk najmä nitrianskej mafie. Tento človek by mal skončiť v base a nie poučovať ostatných,“ uviedol Matovič.Predseda SaS Richard Sulík po rokovaní lídrov koalície povedal, že Matovičovi veľmi pomôže, ak bude vedieť, že financie sú v zodpovedných rukách. Sulík však odmietol potvrdiť, že sa stane ministrom financií.Podľa Matoviča mal Sulík pravdu, keď povedal, že rezort financií bude v dobrých rukách. Sulík vo štvrtok popoludní zopakoval, že SaS má záujem o kreslá ministrov financií a školstva.Jedným z kandidátov na post ministra financií je z SaS Branislav Gröhling. Matovič priznal, že sa ho niektorí poslanci z klubu OĽaNO pýtali na kandidáta či kandidátku na post ministra školstva. „Uistil som ich, že každý minister bude plniť program spoločný, čiže koaličný,“ dodal Matovič.