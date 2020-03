Matovič predstavil svoju vládu, najviac ministrov má OĽaNO a najväčším prekvapením je Mikulec (naživo)

Nová štvorkoalícia si rozdelila posty: (OĽaNO) 8, 3 (Sme rodina), 3 (SaS), 2 (Za ľudí). Už v pondelok prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že vymenuje všetkých navrhovaných ministrov bez výhrad.

Za OĽaNO bude ministrom financií Eduard Heger, ministrom obrany Jaroslav Naď, ministrom zdravotníctva Marek Krajčí, ministrom pôdohospodárstva Ján Mičovský, minister životného prostredia Ján Budaj a ministerkou kultúry Natália Milanová.

Najväčšim prekvapením je Roman Mikulec, ktorý bude ministrom vnútra. Od bývalý šéfa vojenskej spravodajskej služby Matovič očakáva, že prinesie na Ministerstva vnútra zdravší pohľad a poriadok. Mikulec bude zároveň veliť krízovému štábu pre boj s koronavírusom. „Je to vojak, keď zavelí, dá všetkých do pozoru,“ povedal o novom ministrovi Matovič.

Členovia vlády za hnutie Sme rodina budú Andrej Doležal ako minister dopravy a Milan Krajniak ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie bude Štefan Holý.

Členovia vlády za SaS budú minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Minister hospodárstva a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku bude predseda SaS Richard Sulík. Za ľudí bude mať vo vláde ministerku pre investície a regionálny rozvoj a podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú a ministerstvo spravodlivosti.

Nová vláda musí do 30 dní predstaviť svoje programové vyhlásenie a získať podporu parlamentu. To by nemal byť problém, nakoľko Matovič má v pléne 95 poslaneckých hlasov. Parlament sa v novom zložení na ustanovujúcej schôdzi zíde v piatok 20. marca. Scenár sľubu poslancov, tak ako ho poznáme, bude pre koronavírus poznačený mimoriadnymi hygienickými a bezpečnostnými opatreniami.

Predsedom parlamentu má byť Boris Kollár, smeráci na post podpredsedu zrejme nominujú súčasného premiéra Petra Pellegriniho.