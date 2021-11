Aj Trenčín už má „žolíka“ v zaočkovanosti, čierne farbe by sa mal v budúcnosti vyhnúť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.11.2021 - Okres Trenčín bude druhý týždeň po sebe zaradený v COVID automate do bordovej fázy. V budúcnosti by sa však mal vyhnúť zaradeniu do čiernej fázy s najprísnejšími opatreniami, keďže zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov veku tu už dosiahla 65 percent. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.K 4. novembru bolo plne zaočkovaných 52 percent ľudí žijúcich v Trenčíne. „Pre prvú dávku očkovacej látky sa k tomuto dátumu rozhodlo 30 092 Trenčanov, po druhej dávke vakcíny bolo 28 784 ľudí. Plne zaočkovaných je 29 199 ľudí žijúcich v Trenčíne," skonštatovala Ságová.Aktuálne sa pre karanténu dištančne učia žiaci deviatich tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. „V materských školách je päť tried v karanténe. Pre karanténu je uzavretá aj jedna školská jedáleň," dodala Ságová s tým, že v mestských pobytových zariadeniach opatrovateľských služieb nie je žiadny klient chorý na COVID-19.