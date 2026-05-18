Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Aké má minister Ráž šance stať sa primátorom Bratislavy? Vallo síce v prieskume vedie, no jeho víťazstvo je neisté
Minister dopravy Jozef Ráž nemá veľké šance uspieť v boji o post primátora Bratislavy. Istotu však nemá ani súčasný primátor hlavného mesta Matúš Vallo.
Ukázal to prieskum agentúry SCIO pre agentúru SITA od 30. apríla do 14. mája na vzorke 1 001 respondentov. Pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami v rebríčku preferencií zatiaľ vedie Vallo s 39,36 percentami hlasov.
Vallo profituje
Za ním nasleduje Martin Winkler s podporou 14,29 percenta. Ak by sa boja na primátora Bratislavy zúčastnil aj Ráž, zvolilo by si ho 12,59 percenta respondentov. Ďalších 11,69 percenta sa vyjadrilo, že nevie, koho by volilo. Kandidátka Dana Čahojová v prieskume získala 9,79 percenta a Zuzana Šubová 6,49 percenta.
Výsledky prieskumu tak ukázali, že Vallo má síce so ziskom 39,36 percenta náskok pred ostatnými prípadnými kandidátmi, no to, z čoho profituje, je najmä ich roztrieštenosť a stranícka afiliácia. Podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa je zrejmé, že kandidát nominovaný alebo podporovaný stranou Smer-SD nemá v Bratislave pri jednokolovej väčšinovej voľbe veľké šance na úspech.
„Zároveň však platí, že ak sa do súboja zapojí, môže výrazne pomôcť šanciam Matúša Valla na znovuzvolenie,“ myslí si Klus.
Bratislavčania chcú zmenu
Podrobnejšia analýza podľa neho totiž naznačuje, že súčasný model voľby zvýhodňuje práve Valla, a to nielen pre jeho vysokú poznateľnosť, ale najmä pre rozdrobenosť opozičného spektra kandidátov.
Ak by sa hlavný vyzývateľ Winkler dokázal dohodnúť s ďalšími oponentkami, bola by tu podľa analytika vyššia šanca na vyrovnaný súboj a zmenu primátora po dvoch volebných obdobiach. Ako Klus podotkol, viac ako polovica Bratislavčanov chce totiž zmenu vo vedení mesta.
Kto by mal však túto zmenu priniesť, na tom zatiaľ nie je zhoda. „Ak by napríklad došlo k vzdaniu sa kandidatúry niektorej z vyzývateliek alebo k vzájomnej podpore medzi protikandidátmi Matúša Valla, súboj o post bratislavského primátora by mohol získať úplne inú dynamiku,“ uzavrel Klus.
Rážova kandidatúra
Minister dopravy SR Jozef Ráž zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislý kandidát. Uviedol to v nedeľu 17. mája v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Jeho rozhodnutie kandidovať bude závisieť aj od toho, kde dokáže presadiť viac konkrétnych projektov.
„Na konci dňa je otázka, kde sa dá urobiť viac projektov – či ako minister dopravy, alebo ako primátor Bratislavy,“ uviedol Ráž. Dodal, že veľké infraštruktúrne projekty si vyžadujú dlhodobú prípravu a cieľom je dostať ich do štádia, keď budú mať „nezvratný osud“.
