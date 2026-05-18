Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
Kto získa 6 000 € na písanie knihy? Rozhodnúť môžete aj vy v Bookbot Literárnom grante!
Slovenská literárna scéna práve prežíva niečo, čo tu ešte nebolo. Predstavte si, že by ste tri mesiace nemuseli riešiť účty a mohli by ste sa venovať len svojmu snu - písaniu. Presne toto teraz ...
Predstavte si, že by ste tri mesiace nemuseli riešiť účty a mohli by ste sa venovať len svojmu snu – písaniu. Presne toto teraz umožňuje najväčší knižný secondhand Bookbot prostredníctvom svojho unikátneho Literárneho grantu.
Byť začínajúcim autorom na Slovensku je často beh na extrémne dlhú trať. Väčšina autorov totiž svoje knihy píše po večeroch, po náročnej práci alebo na úkor voľného času s rodinou. Najväčší knižný secondhand Bookbot sa rozhodol tento model zmeniť a z prostriedkov získaných predajom prečítaných kníh vytvoril fond, ktorý má autorom "kúpiť čas" na ich ďalšiu tvorbu.
Podporte svojho favorita na bookbot.sk/literarny-grant do 19. mája!
Kto si vybojuje "tvorivé prázdniny"?
V hre je celková podpora pre dvoch nádejných autorov. Do prvého ročníka bolo nominovaných viac ako 70 debutantov, ktorí vydali svoju prvú knihu v rokoch 2024 alebo 2025. Do finálneho hlasovania sa po prísnom výbere prebojovalo 48 finalistov s jediným cieľom: získať priestor na nerušenú tvorbu. Marketingová manažérka Bookbotu Žaneta Kratochvílová vysvetľuje, prečo sú ceny nastavené práve takto: "Suma 6 000 € pre víťaza hlasovania verejnosti nie je náhodná. Zodpovedá približne trom priemerným mesačným platom, čo autorovi umožní vziať si štvrťročné ‚tvorivé voľno‘ a sústrediť sa výhradne na rukopis novej knihy. Chceme, aby sa talentovaní ľudia nemuseli báť o zaplatenie svojich účtov, kým tvoria ďalší slovenský bestseller."
Druhé miesto získa 2500 eur.
Úspech medzi gigantmi
Tento projekt je prirodzeným vyústením úspešného obdobia značky. Bookbot totiž nedávno dosiahol dôležitý míľnik v prestížnej ankete Mastercard Obchodník roka. V 13. ročníku súťaže obsadil skvelé 3. miesto v kategórii Obchodník s knihami a na víťazné pódium sa postavil bok po boku s najväčšími slovenskými knižnými sieťami ako Martinus či Panta Rhei. Je to jasný dôkaz, že Slováci milujú udržateľný spôsob čítania.
Viac než len obchod: Nová "zelená" adresa v Bratislave
Rast značky nezostáva len v online svete. Pre všetkých, ktorí preferujú osobný kontakt, otvoril Bookbot svoju vôbec prvú kamennú pobočku na Slovensku priamo v centre Bratislavy na Špitálskej 53. Žaneta Kratochvílová neskrýva nadšenie z novej prevádzky: "Naša pobočka na Špitálskej je pre nás splneným snom o fyzickom prepojení s našimi čitateľmi. Chceli sme vytvoriť miesto, ktoré bude fungovať ako odberné miesto pre nedočkavcov, ale aj ako príjmový bod pre prečítané tituly. Otvorené máme od 8:00 do 20:00 a návštevníkovu tu čakajú aj cenovo výhodné knihy, ktoré si môžu hneď zakúpiť. Je to skrátka najjednoduchší spôsob, ako vrátiť knihy do obehu."
Pre Bratislavčanov, ktorí majú doma celé stohy kníh a nemajú čas ich nikam nosiť, má Bookbot ešte jednu vychytávku – Knihotaxi. Stačí si službu objednať a kuriér príde priamo k vašim dverám, knihy naloží a odvezie. Vy sa nemusíte starať o žiadne balenie ani prepravu.
Knihy môžete predať z celého Slovenska
A čo ak nie ste z Bratislavy? Žiaden problém. Mechanika predaja kníh cez Bookbot je nastavená tak, aby bola férová pre každého. Stačí jednoducho odfotiť chrbty kníh na polici a fotku poslať cez formulár na webe. Bookbot vám obratom dá vedieť, ktoré tituly a za koľko môže predať. Následne ich stačí zabaliť a bezplatne odoslať. Bookbot sa už postará o jej nafotenie a predaj.
Chcete vedieť, za koľko by ste mohli predať svoje knihy? Použite Bookbot knižný scanner!
Nezabudnite, že hlasovanie v Literárnom grante končí už 19. mája. Poďme spoločne ukázať, že nám na slovenskej tvorbe záleží!
Aké má minister Ráž šance stať sa primátorom Bratislavy? Vallo síce v prieskume vedie, no jeho víťazstvo je neisté
Slovensko spoznalo najkrajšiu známku roka, Slovenská pošta predstavila víťaza ankety
