18. mája 2026

Péter Magyar nazval maďarského prezidenta Orbánovou bábkou a vyzval ho, aby odstúpil


Maďarský premiér ostro zaútočil na prezidenta Tamása Sulyoka a vyhlásil, že hlava štátu stratila dôveru verejnosti a mala by odstúpiť.



18.5.2026 (SITA.sk) - Maďarský premiér ostro zaútočil na prezidenta Tamása Sulyoka a vyhlásil, že hlava štátu stratila dôveru verejnosti a mala by odstúpiť.

Maďarský premiér Péter Magyar v pondelok vyzval prezidenta Tamása Sulyoka na odstúpenie z funkcie a vyhlásil, že „nie je o čom rokovať“. Predseda vlády reagoval na rozhovor prezidenta pre portál Index, v ktorom Sulyok odmietol požiadavky na svoju rezignáciu, píše denník Népszava.


„Tamás Sulyok počas svojho neslávneho dvojročného prezidentského mandátu zlyhal v ľudskej, právnej aj politickej skúške spôsobilosti,“ napísal Péter Magyar na sociálnej sieti Facebook.



Odstúpiť sa nechystá


Prezident v rozhovore uviedol, že na svoju rezignáciu nevidí ústavný dôvod. „Zostávam verný svojej prísahe a pokiaľ výkon mojej funkcie nebude znemožnený, budem pokračovať v plnení svojho mandátu,“ vyhlásil Sulyok.



Péter Magyar tvrdí, že bývalý premiér Viktor Orbán si vybral Sulyoka preto, lebo pre neho bola najdôležitejšia lojalita k vládnej strane Fidesz, a nie ochrana ústavnosti či jednota krajiny.



Neobhájiteľné zlyhania


Podľa premiéra Maďarsko potrebuje prezidenta, ktorý bude lojálny „celému maďarskému národu vrátane najchudobnejších a najzraniteľnejších“. „Krajina potrebuje prezidenta, ktorý pomáha zjednoteniu národa a nesnaží sa len vysvetľovať svoje neobhájiteľné zlyhania,“ uviedol premiér.


Péter Magyar zároveň obvinil prezidenta z klamstiev o ich súkromných stretnutiach. Tvrdí, že pri prvom rozhovore Sulyok jeho výzvu na odstúpenie neodmietol a povedal, že ju zváži.



Počas druhého stretnutia sa podľa premiéra prezident pýtal, či môže podrobnosti prípadnej rezignácie konzultovať s ministrom spravodlivosti.


Premiér naznačil, že Sulyok napokon zostal vo funkcii po zásahu Viktora Orbána. V závere odkazu prezidentovi vytkol, že „je bábkou padlého systému“, ktorý podľa neho odmieta väčšina Maďarov.




Zdroj: SITA.sk - Péter Magyar nazval maďarského prezidenta Orbánovou bábkou a vyzval ho, aby odstúpil © SITA Všetky práva vyhradené.

