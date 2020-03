Koronavírus (online) : Na Slovensku máme 186 prípadov, stovky ďalších obetí pribudli v Taliansku a Španielsku

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

20:53 České ministerstvo zdravotníctva obmedzilo pre väčšinu lekárov predpisovanie lieku Plaquenil, ktorý by mohol byť účinný pre pacientov s ochorením COVID-19.

20:32 Česko hlási prvé úmrtie, pacient ležal Na Bulovce.

20:18 Aj srbský tenista Novak Djokovič na sociálnej sieti Facebook zdieľal výzvu lekárov, aby ľudia zostali doma.

20:02 Vo Francúzsku sa počet obetí v nedeľu zvýšil o 112 na 674, počet potvrdených prípadov stúpol o 665 na 5683. 19:55 Na zoznam celebrít, ktoré sa nakazili novým koronavírusom, pribudli aj španielsky operný spevák Plácido Domingo či klávesák americkej rockovej kapely Bon Jovi David Bryan. Sedemdesiatdeväťročný Domingo o tom informoval v nedeľu prostredníctvom sociálnej siete Facebook. „Cítim, že je mojou morálnou povinnosťou oznámiť vám, že som mal pozitívny test,“ uviedol a dodal, že je spolu s rodinou v domácej karanténe. Podľa vlastných slov sa cíti dobre, i keď má zvýšenú telesnú teplotu a kašeľ. Rodáka z Madridu v uplynulom období niekoľko žien obvinilo zo sexuálneho obťažovania, čo okrem iného zapríčinilo rušenie jeho vystúpení. Päťdesiatosemročný David Bryan potvrdil, že je infikovaný, v sobotu na Instagrame. „Dnes som sa dozvedel výsledok môjho testu na koronavírus a je pozitívny. Asi týždeň sa cítim byť chorý, no každým dňom sa to zlepšuje. Prosím, nebojte sa!!! Je to chrípka, nie mor. Už týždeň som v karanténe a zostane to tak aj ďalší týždeň. Keď sa budem cítiť lepšie, spravia mi ďalší test, aby som mal istotu, že už nemám tento odporný vírus. Prosím, pomáhajte si. Čoskoro bude po všetkom, a to s pomocou každého Američana,“ uviedol rocker. 19:41 Vo Veľkej Británii v nedeľu pribudlo 665 nových prípadov ochorenia COVID-19 a spolu ich krajina má 5683. Počet obetí sa zvýšil o 48 na 281.

19:23 Americký prezident Donald Trump poslal severokórejskému lídrovi Kim Čong-unovi osobný list, v ktorom mu ponúkol pomoc v boji proti koronavírusu.

Šéf Bieleho domu chcel touto cestou takisto podporiť vzťahy medzi dvoma politikmi. V nedeľu o tom informovala Kimova sestra Kim Jo-čong, vysoká predstaviteľka severokórejskej vládnej strany. Vyhlásila, že si cení snahu prezidenta v čase, keď „veľké problémy a výzvy bránia rozvíjaniu vzťahov medzi krajinami“.

Dodala, že jej brat „sa poďakoval za list“, ktorý je podľa nej dôkazom o „silnom a výnimočnom vzťahu“ medzi lídrami oboch krajín. Vyhlásila, že na základe jedného listu by však nebolo múdre „robiť unáhlené závery a byť príliš optimistický“ v súvislosti s bilaterálnymi vzťahmi. Severná Kórea naďalej tvrdí, že na jej území nie je ani jeden človek infikovaný novým koronavírusom.

Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády potvrdil, že Trump sa teší na ďalšiu komunikáciu s Kim Čong-unom.

19:14 Nemecká kancelárka Angela Merkelová je v karanténe.

19:10 Bližšie informácie o siedmich nových potvrdených prípadov na Slovensku. muž, BA-Kramáre, Bratislava

muž, BA-Kramáre, Bratislava

žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko

žena, FN Nitra, Malé Vozokany

žena, UN Martin, cestovateľská anamnéza – Taliansko

žena, UN Martin, kontakt s osobou pozitívne testovanou na COVID-19

muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci 19:02 Nielen Tesco, ale aj Lidl oznámil skrátenie otváracích hodín svojich predajní. 18:40 Premiér Igor Matovič navrhne odvolať z funkcie Kajetána Kičuru, predsedu Správnych štátnych hmotných rezerv SR. 18:29 Na Slovensku v nedeľu pribudlo sedem prípadov nového koronavírusu, spolu ich tak máme 186. 18:15 V Taliansku pribudli ďalšie stovky obetí, krajina ich už má o vyše 2200 viac ako Čína (3261) 18:08 Česká republika má už 1120 nakazených novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že spolu už otestovali 15 584 ľudí a šesť pacientov sa už vyliečilo. 17:47 České ministerstvo zdravotníctva obmedzilo pre väčšinu lekárov predpisovanie lieku Plaquenil, ktorý by mohol byť účinný pre pacientov s ochorením COVID-19. Informuje Česká televízia.

17:14 V Holansku sa počet prípadov koronavírusu zvýšil o 573 na 4204, počet obetí stúpol o 43 na 179.

16:55 Tesco na Slovensku mení otváracie hodiny hypermarketov a supermarketov.

„Z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku budú hypermarkety a čerpacie stanice Tesco otvorené od 7.00 do 21.00. V menších predajniach, supermarketoch a prevádzkach Tesco Expres si budete môcť nakúpiť od 7.00 do 20.00. Zmena sa týka pracovných dní aj víkendov,“ oznámilo.

16:52 V Rumunsku zomrel prvý pacient s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje práve koronavírus. Úrady uviedli, že skonal 67-ročný muž, ktorý mal rakovinu a 6. marca sa vrátil z Francúzska, kde podstúpil liečbu. Naposledy vydýchol na jednotke intenzívnej starostlivosti v meste Craiova. V Rumunsku je 367 infikovaných. Krajina v nedeľu zatvorí svoje hranice pre cudzincov a vyhlási zákaz vychádzania. 16:49 Gynekológ z nemocnice v Ružinove zatajil, že bol v zahraničí a nakazil svojho kolegu. Informuje o tom portál Čas.sk.

Vstup do budovy Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Ružinov. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

1 6:35 Slovensko má pred sebou prijatie mnohých opatrení proti koronavírusu, prvé budú známe v pondelok. V opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu sa hovorí najmä o zabezpečení väčšieho množstva testovacích zariadení, povinnosti nosenia rúška, špeciálnych otváracích hodinách pre dôchodcov v obchodoch, či o spolupráci hotelov a zdravotníckych organizácií na zabezpečenie karantény pacientov. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) ide o 100 až 200 návrhov. 16:11 V poľskom meste Wolica je v karanténe celá nemocnica zameraná na liečbu tuberkulózy a pľúcnych chorôb po tom, ako u 38-ročného pacienta zistili koronavírus. V karanténe sú všetci pacienti i personál, teda približne 70 ľudí. Nikto nemôže z nemocnice odísť, ani do nej vstúpiť. Nakazeného previezli do inej nemocnice a je vo vážnom stave. 16:03 Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch avizuje ponechanie súčasných opatrení a obmedzení až do 1. apríla.

15:25 V Madride zriadili nemocnicu aj v konferenčnom centre.

Pacientov s koronavírusom budú v Madride umiestňovať aj do konferenčného centra, v ktorom zriadili nemocnicu. Foto: Comunidad de Madrid via AP.

15:22 Austrálsky premiér Scott Morrison prikázal zatvoriť bary, kluby, kiná a kasína v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Politik uviedol, že opatrenia začnú platiť v pondelok po celej krajine a týkajú sa aj športových a náboženských priestorov. Reštaurácie či kaviarne môžu zákazníkom podávať len balené jedlo, ktoré si môžu prísť zobrať a následne odísť. Školy zostávajú otvorené. Premiér potvrdil, že museli pristúpiť k ráznejším opatreniam, keďže ľudia nedodržiavali odporúčania úradov. V platnosti budú najmenej šesť mesiacov, pričom ich v závislosti od situácie môžu kedykoľvek zmeniť. V krajine je viac ako tisíc infikovaných a sedem osôb už zomrelo. 15:09 Polícia vyvracia ďalší hoax, ktorý sa šíri sociálnymi sieťami, že vojenské vrtuľníky budú striekať pesticídy.

14:52 V čínskom meste Wu-chan, pôvodnom epicentre celosvetovej pandémie nového koronavírusu, už štvrtý deň po sebe nezaznamenali žiadny nový prípad nákazy. Tamojšie úrady o tom informovali v nedeľu. Vláda však zruší karanténu mesta až po tom, ako tam nebudú mať žiadny nový prípad 14 dní po sebe. Špeciálny vlak priviezol do tamojšej automobilky viac ako tisíc zamestnancov. V krajine postupne otvárajú parky a ďalšie verejné miesta, zatiaľ čo sa ľudia vracajú do zamestnania a otvárajú tiež obchody. Vláda však nariadila bezpečnostné opatrenia voči tým, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Prevažnú väčšinu nových prípadov v Číne zistili u ľudí, ktorí sa vrátili z iných krajín. 14:24 Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa poďakoval za doterajšiu prácu hlavného hygienika Jána Mikasa, všetkým pracovníčkam a pracovníkom v laboratóriách, ktorí testujú lekárov, aby sa mohli vrátiť do práce. „Chcem sa im za pána Matoviča ospravedlniť za to, že ich obvinil, že netestujú dosť, resp. že hádam ešte aj zatajujú výsledky a naschvál nám dávali zlé informácie. Tak to nie je,“ povedal Pellegrini v relácii TA3 V politike.

14:08 Rusko v nedeľu potvrdilo, že do Talianska pošle deväť lietadiel Il-76, ktoré privezú okrem vybavenia aj zdravotnícky personál. Prezident Vladimir Putin v sobotu telefonoval s talianskym premiérom. 13:54 Česká republika pošle do Talianska približne 100-tisíc rúšok a respirátorov, ktoré počas týždňa zhabali súkromnej firme. Minister vnútra Jan Hamáček ozrejmil, že 101 600 rúšok a respirátorov poslal čínsky Červený kríž čínskym občanom žijúcim v Taliansku a ospravedlnil sa za celú situáciu a prípadom sa zaoberá polícia. 13:45 Nová vláda paralelne, odkedy prebiehali koaličné rokovania, vytvorila podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) krízový štáb na boj s koronavírusom. „Nečakali sme, kým nám bude odovzdaná moc. Premiér tento štáb čoskoro plnohodnotne zavedie. Štátne hmotné rezervy nekonajú promptne, mnoho ochranných vecí sa na nich zdrží, napríklad pre zbytočnú administratívu. Toto musíme čo najskôr odstrániť. Stará vláda urobila okrem materiálneho zabezpečenia všetko, čo mohla. Ak vieme na Slovensku vyrobiť všetky napríklad hygienické potreby, okamžite treba priemysel orientovať týmto smerom. Prvoradé je chrániť svoj štát. Musíme naštartovať priemysel súvisiaci s bojom proti koronavírusu a digitálne technológie. Príliš nečakajme na pomoc zo zahraničia,“ uviedol Kollár v relácii O 5 minút 12 v RTVS. Každá strana novej vládnej koalície priniesla podľa Kollára niekoľko svojich ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu. „Keď budeme k sebe empatickí, situáciu zvládneme. Keď každý ustúpi na tú najvyššiu možnú mieru, kde sa ustúpiť dá, tak to zvládneme. Hovorím o štáte, bankách, podnikateľoch a zamestnancoch, teda o ľuďoch. Musíme zabrániť tomu, aby niekto vyšiel z krízy ako totálny víťaz a ostatní padnú. Naša vláda musí na toto dohliadnuť. Všetci musíme ustúpiť. Po zasadnutí krízových štábov na jednotlivých ministerstvách budeme vedieť presné čísla,“ uzavrel predseda parlamentu. 13:38 Slovensko má pred sebou prijatie mnohých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu a jeho ekonomických dopadov novou vládou. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) avizuje 100 až 200 návrhov. Prvé opatrenia nového kabinetu budú známe v pondelok po zasadnutí Ústredného krízového štábu. „Máme pred sebou prijatie mnohých opatrení. Niektoré už vymyslel niekto iný, s niektorými prídeme my. Inšpirovali sme sa najmä od krajín, kde úspešne bojujú proti koronavírusu ako Singapur, Taiwan či Južná Kórea,“ uviedol to v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS v nedeľu premiér Igor Matovič (OĽaNO). V opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu sa hovorí najmä o zabezpečení väčšieho množstva testovacích zariadení, povinnosti nosenia rúška, špeciálnych otváracích hodinách pre dôchodcov v obchodoch, či o spolupráci hotelov a zdravotníckych organizácií na zabezpečenie karantény pacientov. Podľa premiéra ide o 100 až 200 návrhov. „Mysleli sme si, že prídeme opravovať krajinu, kde ľudia neveria súdom. Prišli sme však k moci v čase, kde nás poriadne trápi boj s koronavírusom. Som presvedčený, že najbližšie dni ukážu, že nová vláda vie tú starú plnohodnotne nahradiť a byť ešte lepšou. Boli sme odstrihnutí od niektorých informácií spojených s koronavírusom. Aj preto už zajtra zasadnú na všetkých ministerstvách jednotlivé krízové štáby, následne bude zvolaný Ústredný krízový štáb a potom predbežne o 14:00 h budeme mať rokovanie vlády. Tam prijmeme ďalšie opatrenia,“ ozrejmil Matovič. Ďalším z možných opatrení je podľa premiéra Igora Matoviča možnosť zamerať priemysel aktuálne na potrebné odvetvia v boji s vírusom. „Nemôžeme pre koronavírus pretransformovať celý priemysel, sú tu však firmy, ktoré vyrábajú dezinfekčné prostriedky a máme tu aj liehovary. Takého podniky treba dnes naštartovať a dať im konkrétnu objednávku a zadanie. Ak s čistým úmyslom prídeme za týmito firmami a povieme, že potrebujeme chrániť ľudí, potrebujeme niečo od vás vyrobiť, tie firmy nám pomôžu. Som o tom presvedčený,“ pokračoval Matovič. 13:26 Prezidentka Zuzana Čaputová v nedeľu uviedla, že momentálne je nutné riešiť aktuálnu situáciu. Politické súboje musia ísť bokom. „Teraz musíme riešiť aktuálnu situáciu, to, či niekto pochybil v boji s koronavírusom v minulosti, riešme až s odstupom času. Prognóza šírenia nákazy na Slovensku počíta s vysokými číslami, no verím, že prijatými opatreniami rozložíme toto šírenie na väčší časový úsek, čím sa vyhneme preťaženiu zdravotníctva ako v iných krajinách. Treba okamžite konať a zabezpečiť všetky potrebné ochranné prostriedky. Potrebujeme najmä testovacie sety. Verím, že nová vláda to zvládne. Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktorá prijala prísne opatrenia. Tým sa šírenie nákazy rozložilo. Navyše, Slováci sú disciplinovaní, za čo im patrí vďaka,“ ozrejmila prezidentka SR. 13:18 Napriek zákazu sa cez víkend konali súkromné bohuslužby, v kostole v Trenčianskej Teplej sa nachádzalo asi 20 ľudí, ktorí vošli bočným vchodom.

12:52 Česko omylom zadržalo ochranné pomôcky určené pre Taliansko a teraz sľubuje náhradu. Minister vnútra Jan Hamáček ich najprv označil za tovar špekulantov a Ústecký kraj si ich ponechal. Neskôr sa ukázalo, že časť bola pomoc z Číny.

12:18 Pellegrini tvrdí, že nemocnice dostali už začiatkom januára pokyn, aby sa predzásobili ochrannými pomôckami, z ktorých podľa neho doteraz čerpajú. Až potom dostali štátne hmotné rezervy príkaz, aby ich zabezpečili vo väčšom množstve.

12:15 Obmedzenia v Česku by sa mali začať uvoľňovať po Veľkej noci, počas sviatkov budú ešte platiť. Hranice budú zatvorené ešte minimálne pol roka, povedal šéf krízového štábu Roman Prymula. Do niektorých krajín nebude možné ísť ani na Vianoce.

12:13 Expremiér Peter Pellegrini odmieta kritiku, že Slovensko netestovalo dostatočne. Podľa neho včera na vláde hlavný hygienik potvrdil, že sa testovalo toľko, koľko bolo potrebné. „Nemali by klamať v tom, že Slovensko naschvál znižovalo čísla,“ dodal v TA3.

11:57 To čo nám tu zanechala vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) je prázdny a nepripravený sklad,“ vyhlásil okrem iného Igor Matovič (OĽaNO) po stretnutí s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR.

11:51 Do Česka z Číny dorazí ďalšie lietadlo s ochrannými pomôckami.

11:35 Argentínčan Paulo Dybala je tretím hráčom talianskeho futbalového klubu Juventus Turín, ktorý mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Spolu s rovnako nakazenou priateľkou Orianou Sabatiniovou sú v domácej karanténe a nemajú symptómy choroby. Z kádra „starej dámy“ sa nakazili aj obranca Daniele Rugani a stredopoliar Blaise Matuidi.

11:17 Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) po stretnutí s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR.

11:13 V Česku v sobotu vyšetrili 1880 ľudí, celkovo už urobili 15 584 testov, informoval na twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

11:02 USA sú už v počte potvrdených prípadov koronavírusu na treťom mieste. Pribudlo ďalších 2681 ľudí a spolu ich je 26 888. Prvá je Čína (81 054) a na druhom mieste je Taliansko (53 578), ktoré však má najviac obetí – 4825.

10:45 Na koronavírus bol údajne pozitívne testovaný aj pracovník Buckinghamského paláca, píše Daily Star s tým, že kráľovná Alžbeta odcestovala do Windsoru.

10:21 Najvyšší vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí odmietol akúkoľvek pomoc USA. Odvolal sa pritom konšpiračné teórie, že nový vírus vyrobili v Amerike. Okrem iného povedal, že ponúkané lieky sú možno len ďalším nástrojom na zhoršenie choroby a Američanom sa nedá veriť. Informáciu priniesla BBC.

10:04 Opatrenie sprísňuje aj Berlín – stretávať sa spolu môže maximálne desať ľudí, reštaurácie môžu jedlo iba rozvážať alebo si ho ľudia zoberú so sebou. Ako informuje CNN s odvolaním na údaje Inštitútu Roberta Kocha, mesto má už minimálne 866 prípadov ochorenie COVID-19.

9:46 Paolo Maldini je ďalším prominentom z talianskeho futbalu pozitívne testovaným na nový koronavírus. Päťdesiatjedenročná legenda AC Miláno oznámila, že pozitívny test mal aj jeho 18-ročný syn Daniel, ktorý len nedávno absolvoval seniorský debut v tíme AC Miláno v Serie A. Podľa denníka Gazzetta dello Sport obaja sú v dobrom stave a nachádzajú sa v domácej izolácii už dva týždne. Zostanú v nej dovtedy, kým sa úplne klinicky nezotavia. 9:35 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v nedeľu stretne s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR). Tlačovú konferenciu vám prinesieme po 11:00 naživo.

9:24 Medzi stovkami obetí zákerného koronavírusu v Španielsku je už aj bývalý prezident Realu Madrid Lorenzo Sanz. Zomrel vo veku 76 rokov aj na následky infekcie obličiek. Sanzovu smrť potvrdil jeho syn prostredníctvom twitteru. Lorenzo Sanz bol šéfom Realu Madrid v rokoch 1995 – 2000, v sezónach 1997/1998 a 1999/2000 kráľovský veľkoklub vyhral Ligu majstrov. „Taký koniec si otec nezaslúžil. Bol jeden z najstatočnejších a najpracovitejších ľudí, akých som poznal,“ uviedol Lotenzo Sanz ml.

9:16 Lombardsko, ktoré hlási v Taliansku najvyšší počet obetí koronavírusu zaviedlo prísnejšie opatrenia. Ako informuje BBC, zakázaná je akákoľvek vonkajšia športová aktivita (aj osamote) a prezident regiónu Attilio Fontana vyzval podniky, aby prerušili činnosť – výnimkou sú nevyhnutné dodávateľské reťazce. 9:06 V Česku sa počet potvrdených prípadov koronavírusu prehupol cez tisícku. Ako informuje ministerstvo zdravotníctva spolu ich majú 1047 a šiesti pacienti sa vyliečili. 8:53 Žena, ktorá šírila fake news o plánovanej karanténe pre celé Česko sa prihlásila na polícii.

8:42 Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatého 14 -dňového ošetrovného bez toho, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

8:31 Turecko pritvrdilo opatrenia, obyvateľom nad 65 rokov a ľuďom s chronickými zdravotnými problémami zakázali vychádzať z ich domovov. Ministerstvo vnútra prikázalo zatvoriť všetky reštaurácie. Prevádzky však môžu fungovať formou donášky alebo si v nich zákazníci môžu jedlo vyzdvihnúť v balení. Predtým zakázali pikniky, keďže občania ignorovali žiadosť, aby zostali doma. V Turecku pribudlo za sobotu 277 nakazených koronavírusom. Počet mŕtvych stúpol o 12, čo znamená, že v krajine zomrelo celkovo 21 ľudí. Minister zdravotníctva Fahrettin Koca na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter potvrdil, že registrujú 947 infikovaných. Po celej krajine takisto distribuujú 15-minútový rýchlotest. 8.30 8:14 Americký viceprezident Mike Pence a jeho manželka Karen mali negatívny test na koronavírus.

8:05 V Taliansku hlásia najviac obetí z regiónu Lombardsko – 3095, spolu sa počet mŕtvych v sobotu zvýšil o ďalších 798 na 4825. Počet potvrdených prípadov vystúpil už na 53 578.

7:56 Po Lidli a Kauflande ohlásila namontovanie plexiskiel pri pokladniach aj Billa.

7:40 Maďarsko údajne plánuje sprísniť opatrenia – predĺžiť výnimočný stav do konca roka 2020, pozastaviť fungovanie parlamentu, nemohli by sa uskutočniť žiadne voľby ani referendá a za šírenie hoaxov by hrozilo väzenie až na päť rokov.

7:24 Obrovský Ruslan z čínskeho Šen-Čenu do Pardubíc priviezol päť miliónov rúšok, 1,6 milióna respirátorov, 120-tisíc ochranných oblekov, 80-tisíc ochranných okuliarov desiatky tisíc testov. Ako na twitteri informoval minister obrany Lubomír Metnar majú objednané ďalšie dva také lety.

7:13 Počet ľudi nakazeným koronavírusom na celom svete prekročil hranicu 300-tisíc. Ochoreniu podľahlo už 13-tisíc ľudí, najviac v Taliansku, Číne a Španielsku. 7:00 Vitajte pri online prenose (minúta po minúte). Aj dnes vám prinesieme aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na Slovensku už máme 179 prípadov.

Počet prípadov koronavírusu na Slovensku sa v sobotu zvýšil o 41 na 179, susedné Česko ich hlási už takmer 1000. Nový premiér Igor Matovič (OĽaNO) po prvom rokovaní jeho kabinetu vyhlásil, že sme neboli na koronavírus pripravení a avizuje ďalšie opatrenia. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) uviedol, že Slovensko má k dispozícii 3-tisíc testov na nový koronavírus. V sobotu sa pritom otestovalo 450 vzoriek.

Kritická situácia je v Taliansku, kde v sobotu opäť prekonali smutný rekord, za jediný deň tam zomrelo 793 ľudí, čo je viac ako hlásila v sobotu celá Európa dokopy. Počet mŕtvych sa rapídne zvýšil aj v Španielsku, kde už ochoreniu COVID-19 podľahlo 1381 ľudí. Potvrdených prípadov koronavírusu stúpa po stovkách vo Francúzsku, Veľkej Británii.



