 Meniny má Vojtech
Ako ho získať a na čo vám bude pravý propolis slúžiť?



Propolis nie je len „včelí tmel“, ale najsilnejšie prírodné antibiotikum, ktoré ľudstvo pozná už tisícročia.



Ak teda hľadáte cestu k skutočnej imunite, ste na správnom mieste. Povieme si, ako sa dá propolis získať a kedy pomáha. 

Prírodná tinktúra predstavuje najúčinnejší spôsob domáceho využitia 

Pravý propolis je v podstate koncentrovaná sila stromov, ktorú včely obohatili o svoje enzýmy. Najčastejšie ho využijete vo forme alkoholovej tinktúry, ktorá dokáže extrahovať všetky dôležité živice a balzamy. Stačí zaliať drvený propolis 80 % alkoholom a nechať ho lúhovať na tmavom mieste aspoň dva týždne pri pravidelnom pretrepávaní. 

Výsledný elixír je zázrakom na zapálené hrdlo, afty v ústach či drobné ranky na pokožke. Pomerne často sa používa aj pri žalúdočných ťažkostiach alebo na potieranie herpesov. Jeho silné dezinfekčné a regeneračné účinky pocítite takmer okamžite. Je to tá najprirodzenejšia pomoc, akú vám príroda môže v boji proti baktériám a vírusom ponúknuť. 

Kvalitný a čistý propolis získate pomocou špeciálnych mriežok 

Získavanie tejto vzácnej látky vyžaduje trpezlivosť a znalosť včelieho správania. Včely ním inštinktívne tmelia každú štrbinu v úli, aby ho chránili pred nákazou a prievanom. Ak chcete získať čistý propolis bez nadmerných nečistôt, najlepšou metódou je použitie plastových alebo silikónových mriežok položených priamo na horných latkách rámikov. 

Včely otvory v mriežke poctivo vyplnia svojím „rastlinným zlatom“. Vy potom mriežku jednoducho vyberiete a vložíte do mrazničky. Po zmrazení propolis skrehne a vy ho mechanickým drobením ľahko oddelíte od podkladu. Tento proces zaručuje, že vaša surovina nebude obsahovať triesky z dreva ani nadbytočný vosk, čo je pre ďalšie spracovanie kľúčové. 

Prácu vám uľahčia aj praktické a užitočné včelárske potreby 

Pri zbere a spracovaní propolisu rýchlo zistíte, že detaily tvoria celok. Profesionálny prístup sa preto nezaobíde bez výbavy, ktorá šetrí váš čas aj energiu včiel. Rôzne dláta, škrabky a užitočné včelárske potreby sú nevyhnutnosťou, ak chcete surovinu získavať efektívne a zároveň udržať včelstvo v pokoji a bez zbytočného stresu. 

Nezabúdajte, že propolis je mimoriadne lepivý. Skúsený včelár vie, že správne náradie z nerezovej ocele uľahčuje nielen zoškrabávanie z rámikov, ale aj následné čistenie pomôcok v liehu. Investícia do kvalitného vybavenia sa vám vráti v podobe čistoty výsledného produktu, ktorý budete s hrdosťou používať vo svojej domácej lekárničke. 

Propolisová masť regeneruje pokožku a urýchľuje hojenie rán 

Okrem tinktúry si z neho môžete vyrobiť aj mastičku, ktorá je nenahraditeľná pri ekzémoch, popáleninách alebo popraskaných pätách. Stačí čistú surovinu roztopiť vo vodnom kúpeli spolu s kvalitným tukom, ako je bambucké maslo alebo lekárska vazelína. Po prefiltrovaní cez jemné plátno získate krém, ktorý vonia po lese a včelách. 

Využitie propolisu v domácnosti je takmer neobmedzené. Či už ho budete žuvať v surovom stave pre zdravie ďasien, alebo ho aplikovať ako ochranný film na pokožku, vždy vás prekvapí svojou intenzitou. Je to dôkaz, že tie najlepšie lieky nepotrebujú laboratóriá, ale rozkvitnuté lúky, zdravé stromy a usilovnú prácu našich včiel. 

Zdroj obrázka: mixitemstock/freepik.com 


