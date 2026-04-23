Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
Piaty rok výsadby zelene odštartovali dobrovoľníci z MetLife v Budmericiach
Tagy: Dobrovoľníci PR výsadba zelene
Životná poisťovňa MetLife tento rok odštartovala už piaty ročník svojich pravidelných dobrovoľníckych aktivít zameraných na výsadbu zelene.
23.4.2026 (SITA.sk) - Životná poisťovňa MetLife tento rok odštartovala už piaty ročník svojich pravidelných dobrovoľníckych aktivít zameraných na výsadbu zelene.
Životná poisťovňa MetLife tento rok odštartovala už piaty ročník svojich pravidelných dobrovoľníckych aktivít zameraných na výsadbu zelene. Tradícia, ktorá začala v roku 2022, priniesla za ten čas slovenskej prírode už približne 2000 nových stromov a kríkov. Najnovšia výsadba sa uskutočnila v polovici apríla v obci Budmerice.
Do sadenia sa zapojilo 30 dobrovoľníkov z radov zamestnancov poisťovne, ktorí spoločnými silami vysadili 200 ovocných kríkov v areáli miestnej základnej a materskej školy. Išlo o mix ríbezlí, černíc či muchovníkov.
"Stromy a kríky zohrávajú kľúčovú úlohu v prirodzenej rovnováhe krajiny. Zlepšujú kvalitu ovzdušia, regulujú klímu v okolí, chránia pôdu a vytvárajú zdravšie prostredie pre ľudí aj ďalšie generácie. Okrem praktického významu majú aj estetickú a úžitkovú hodnotu. Sme radi, že výsadba sa u nás postupne stala prirodzenou súčasťou dlhodobej zodpovednosti voči prírode," vysvetlila dobrovoľníčka a vedúca sekcie CSR MetLife Zuzana Žgančíková.
Aktuálna aktivita, ktorá prebehla 14. apríla, bola v obci Budmerice v poradí už druhou výsadbou v réžii dobrovoľníkov z MetLife. "Spolupráca s občianskym združením Sadíme stromy a s obcou je vynikajúca. Počasie bolo fajn, hoci nám pri sadení už tradične trochu popršalo. Pokiaľ však nejde o silný dážď, práci to neprekáža," dodala Žgančíková.
Dobrovoľníctvo spojené s trvalou udržateľnosťou je jednou z hlavných priorít poisťovne MetLife. Týmito aktivitami spoločnosť na lokálnej úrovni prispieva ku globálnemu záväzku v oblasti trvalej udržateľnosti. Po celom svete a rovnako aj na Slovensku sa zamestnanci MetLife pravidelne a dobrovoľne pripájajú k rôznym ekologickým a filantropickým aktivitám, pretože aj malé lokálne kroky vedú k veľkému globálnemu dopadu.
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností ("MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia,
Anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe.Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Piaty rok výsadby zelene odštartovali dobrovoľníci z MetLife v Budmericiach © SITA Všetky práva vyhradené.
MetLife na Slovensku
O spoločnosti MetLife
