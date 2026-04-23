 Tlačové správy

Spolupráca sa oplatí: Z regionálnych firiem medzinárodní producenti


28 676x451 23.4.2026 (SITA.sk) - Podpora domácej ekonomiky, garancia stabilného odbytu a otváranie brán na zahraničné trhy.


Pre mnohé domáce firmy Lidl už dávno nie je len odberateľom, ale predovšetkým strategickým partnerom, vďaka ktorému môžu rásť, inovovať a prinášať slovenskú kvalitu do sveta. Spolupráca reťazca so slovenskými výrobcami v uplynulom obchodnom roku 2025 dosiahla vynikajúce výsledky.

V dnešnom rýchlo sa meniacom a vysoko konkurenčnom prostredí vyhľadávajú výrobcovia najmä stabilitu a predvídateľnosť. Výsledky spoločnosti Lidl za uplynulý obchodný rok jasne ukazujú, že podpora lokálnych dodávateľov je dlhodobou prioritou.

Milióny pre slovenských dodávateľov


Lidl spolupracuje s vyše 280 domácimi dodávateľmi, ktorí pre zákazníkov denne zabezpečujú čerstvé ovocie, zeleninu, kvalitné mäso, mliečne výrobky, ale aj obľúbené cukrovinky či nápoje. Lidl slovenským producentom za ich produkty v uplynulom obchodnom roku zaplatil viac ako 650 miliónov eur v nákupných cenách. Objem spolupráce pritom každým rokom rastie.

Výhody vzájomnej spolupráce však siahajú za hranice finančných transakcií. Dodávatelia získavajú v Lidli zodpovedného partnera, ktorý platí načas, odoberá vopred dohodnuté obrovské objemy a pomáha im optimalizovať procesy. Vďaka tejto istote môžu slovenské firmy plánovať svoje investície či modernizovať výrobu. Spolupráca taktiež prispieva k udržaniu a tvorbe tisícok pracovných miest v regiónoch.

"Pre slovenských dodávateľov sme strategickým partnerom, o ktorého sa môžu oprieť. Viac ako 650 miliónov eur, ktoré sme im v uplynulom roku zaplatili, a export v hodnote vyše 137 miliónov eur sú jasným dôkazom, že toto partnerstvo funguje, a že spolupráca s jednotkou na trhu sa oplatí. Práve vďaka domácim producentom môžeme našim zákazníkom ponúkať kvalitné produkty a preto sa vzájomnú spoluprácu snažíme neustále rozširovať a prehlbovať," povedal Martin Nagy, obchodný riaditeľ v rezorte nákupu Lidla.

Slovenská kvalita v zahraničí


Mnohým slovenským výrobcom Lidl otvára aj pomyselnú bránu do sveta. Vďaka vzájomnej spolupráci sa kvalitné slovenské produkty dostávajú na pulty obchodov aj v zahraničí. V minulom obchodnom roku vďaka spolupráci s Lidlom exportovalo svoje výrobky do zahraničia vyše 70 dodávateľov. Hodnota exportu presiahla 137 miliónov eur a slovenské výrobky zákazníci našli v 28 krajinách, v ktorých Lidl pôsobí.

Napríklad obľúbené slovenské syry nájdete u susedov v Českej republike alebo slovenskú bryndzu v Maďarsku. Mäsové výrobky nájdu zákazníci na pultoch Lidla napríklad v Lotyšsku či Litve a slovenské tofu je dostupné na pultoch Lidla až v 28 krajinách. Naši producenti však vďaka Lidlu neexportujú iba potraviny. Slovenský papierenský sortiment putuje aj do Slovinska či Srbska a mnohých ďalších krajín.

"Čísla za minulý obchodný rok sú potvrdením toho, že slovenské produkty sú skutočne svetové. Naďalej budeme robiť maximum, aby sa naša spolupráca s domácimi výrobcami rozširovala a aby si zákazníci v zahraničí mohli vychutnávať stále viac kvalitných slovenských produktov," uzavrel Martin Nagy.

Spolupráca medzi Lidlom a slovenskými dodávateľmi je dôkazom toho, že férový prístup sa oplatí. Reťazec neustále oslovuje slovenských dodávateľov a producenti sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webe: https://www.lidl.sk/c/slovenski-dodavatelia/s10009143

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Spolupráca sa oplatí: Z regionálnych firiem medzinárodní producenti © SITA Všetky práva vyhradené.

