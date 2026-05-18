Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Infarkt u žien sa často prejavuje inak ako u mužov. Netypické príznaky môžu viesť k oneskorenej liečbe
18.5.2026 (SITA.sk) - Union zdravotná poisťovňa upozorňuje na nedostatočné povedomie o prejavoch infarktu u žien.
Kým u mužov sa zvyčajne prejavuje výraznou bolesťou na hrudi, ženy zaskočí silná bolesť chrbta, čeľuste, ramena a brucha.
Ženy s infarktom myokardu častejšie prichádzajú do nemocníc neskôr ako muži. Dôvodom sú netypické a menej nápadné príznaky, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú ako infarkt. Okrem toho, že ich bolí chrbát, čeľusť, rameno a brucho, pociťujú aj únavu, nevoľnosť a dušnosť. Uvádzajú tiež pocity nepravidelného rytmu búšenia srdca.
"Rozdiely medzi pohlaviami sú podmienené biologickými a hormonálnymi faktormi. U žien sa častejšie vyskytujú atypické príznaky, čo vedie k oneskoreniu diagnostiky a liečby. To môže mať vážne následky na ich zdravie aj život,"" vysvetľuje lekárka z Union zdravotnej poisťovne, Ingrid Dúbravová. Ako ďalej dodáva, časté sú aj závraty a pocity úzkosti. Muži s infarktom sa zas sťažujú na silný tlak, pálenie alebo zvieranie v strede hrudníka, pričom pociťujú vyžarovanie bolesti – do ľavej ruky a ramena.
Srdcové ochorenia a infarkt sa u žien objavujú väčšinou neskôr ako u mužov – často až o 5 až 15 rokov. Keď žena dostane infarkt, býva už zvyčajne staršia a často má aj ďalšie zdravotné problémy, napríklad vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol alebo oslabené srdce. Aj preto môže byť odhalenie infarktu u žien zložitejšie. Pri infarkte je však kľúčový čas. Čím neskôr pacient vyhľadá pomoc, tým väčšie poškodenie srdcového svalu môže nastať – a to je často nezvratné. Podľa štúdie publikovanej v časopise Cureus sa u žien tiež častejšie vyskytovali predchorobné príznaky, napríklad únava v dňoch pred infarktom. Zároveň mali ženy dlhší časový odstup medzi nástupom príznakov a príchodom do nemocnice, boli vo vyššom veku a mali viac pridružených ochorení ako muži.
Union zdravotná poisťovňa apeluje na ženy, aby nepodceňovali signály svojho tela.
"Ak žena cíti, že sa v jej tele deje niečo nezvyčajné, nemala by to ignorovať ani odkladať. Aj menej výrazné príznaky môžu signalizovať vážny problém. Včasná reakcia môže zachrániť život," uzatvára I. Dubravová.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Infarkt u žien sa často prejavuje inak ako u mužov. Netypické príznaky môžu viesť k oneskorenej liečbe © SITA Všetky práva vyhradené.
Počúvajte svoje telo
Naše médiá sú v drvivej väčšine už znormalizované alebo praktizujú autocenzúru, prekvapil výrokom Galko
Ako hra s kladivkom a zajacom. Veliteľ ukrajinských dronových síl sľubuje ďalšie údery v Rusku
