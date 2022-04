Ako sa postaví Sme rodina k súhlasu s väzbou Fica? Hnutie by sa mohlo postarať o tesné hlasovanie

Borguľa si naštuduje materiál

Potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny

O väzbe Fica musí rozhodnúť súd

25.4.2022 - Poslanecký klub koaličného hnutia Sme rodina bude v utorok 26. apríla rokovať o tom, ako sa postaví k žiadosti o vydanie súhlasu s väzbou poslanca a predsedu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica. Poslanci Sme rodina, ktorých oslovila agentúra SITA, tvrdili, že zatiaľ ešte nevideli dokument s dôvodmi na vydanie súhlasu s väzbou a treba si počkať na výsledky rozhovorov v klube.Poslanec a podpredseda Sme rodina Jozef Lukáč podľa vlastných slov "v tejto chvíli ešte nevie, ako bude hlasovať“. Predpokladá, že poslanci Sme rodina sa zúčastnia na hlasovaní v pléne parlamentu. Ďalší poslanec Sme rodina Martin Borguľa hovorí, že nemá materiál k návrhu na vydanie súhlasu s väzbou. „Naštudujem si to a na základe toho sa postavím k tomu, či áno alebo nie,“ poznamenal. Poslanec Miloš Svrček povedal, že si chce na klube najskôr vypočuť argumenty pre a proti.O vydaní súhlasu s väzbou Fica bude najskôr rokovať parlamentný mandátový a imunitný výbor a až potom celý parlament. V pléne bude na súhlas s väzbou potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.Teoreticky by stačil súhlas 39 poslancov zo 76 prítomných. V prípade, že príde všetkých 150 poslancov, potrebných by bolo aspoň 76 hlasov. Poslanec Svrček si myslí, že na hlasovanie príde podstatná časť poslancov parlamentu. V tom prípade bude dôležitý každý hlas.Koaličné kluby Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , Sme rodina a Sloboda a Solidarita (SaS) disponujú 85 kreslami. K tomu možno pripočítať štyroch zákonodarcov strany Za ľudí a niekoľko nezaradených poslancov, ktorí boli pôvodne členmi vládnych klubov a zvyknú hlasovať s koalíciou. Ak by Sme rodina vyhlásila, že nevidí dôvody na väzbu Fica, hlasovanie v pléne parlamentu by mohlo byť tesné. Klub Sme rodina má 17 poslancov.Samotný súhlas parlamentu by ešte neznamenal, že by Fico išiel do väzby. Musí o tom rozhodnúť súd. Keby Fico skončil vo väzbe, jeho mandát by nezanikol. Len by sa neuplatňoval. Namiesto neho by nastúpil náhradník.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak minulý týždeň obvinil šéfa Smeru-SD Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Fico a Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.