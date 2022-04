Fico zobral rozhodnutie generálneho prokurátora na vedomie. Netuší, z čoho je obvinený

Netuší, z čoho je obvinený

Obvinení v rámci akcie Súmrak

22.4.2022 - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico zobral na vedomie rozhodnutie Generálneho prokurátora SR, keď dnes požiadal Národnú radu SR, aby rozhodla, či má byť trestne stíhaný väzobne.Obvinenie však považuje za vymyslené a za cestu, ako dosiahnuť zatvorenie strany Smer-SD. Za svoj jediný hriech považuje to, že ide súčasnej vláde po krku a tiež že má iný názor na zdražovanie, niektoré aspekty vojny na Ukrajine či na suverenitu Slovenska.Vo svojom stanovisku, ktoré poskytol vedúci tlačového oddelenia SMER – sociálna demokracia Ján Mažgút uviedol, že nevie proti čomu sa má brániť, pretože netuší, z čoho je obvinený. Podotkol, že nie je obvinený z korupcie, majetkovej kriminality či násilného trestného činu.Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes poveril prokurátora, ktorý zastupuje špeciálneho prokurátora, aby konal v jeho mene pri žiadosti pre Národnú radu SR o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Roberta F. do väzby. Zároveň vylúčil špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica v trestnej veci proti obvinenému poslancovi. Dôvodom je pochybnosť o jeho nezaujatosti.Úrad špeciálnej prokuratúry podal Národnej rade SR žiadosť o vyslovenie súhlasu so vzatím do väzby obvineného poslanca strany Smer-SD Roberta Fica Ako informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan, žiadosť poslal prokurátor Ladislav Masár, ktorý je poverený výkonom zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil šéfa strany Smer - sociálna demokracia Roberta Fica , exministra vnútra Roberta Kaliňáka Norberta B . a Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Robert Fico a Robert Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.