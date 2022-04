Podporí OĽaNO vydanie Fica? Matovič nemá chuť na pomstychtivosť a nechce hlasovať zbrklo ako Žilinka

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci hnutia OľaNO sú samostatní a majú sa sami rozhodnúť, ako budú hlasovať v prípade žiadosti o zadržanie a prípadné väzobné stíhanie obvineného expremiéra Roberta Fica . Povedal to vo štvrtok pre médiá šéf hnutia a minister financií Igor Matovič s tým, že ich nebude motivovať „jedným ani druhým smerom".„Vôbec nemám krvavé oči, ani nemám chuť na nejakú pomstychtivosť," povedal Matovič s tým, že vec je potrebné citlivo zvážiť. „Povedať len tak, že budem hlasovať za bez toho, aby som si prečítal ako poslanec to obvinenie a zdôvodnenie generálneho prokurátora, tak to je trošku také zbrklé," dodal.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil Fica, Kaliňáka Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.Fico a Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Jedným z poškodených v tejto kauze je aj Igor Matovič.