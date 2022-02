Ako vyčistiť rúru lacno, ľahko a rýchlo?

Alebo to ide aj inak? Existuje úplne prírodné a ekologické riešenie, vďaka ktorému rúru vyčistíte veľmi jednoducho a v krátkom čase. Nemusíte sa tak obávať škodlivého vplyvu chemických prostriedkov ani na prírodu, ani na svoje zdravie.

Čo budete potrebovať?

Po použití týchto domácich čističov bude rúra vyzerať opäť ako nová. Všetky ingrediencie, ktoré budete potrebovať, už najskôr máte doma, prípadne ich zoženiete v každom obchode s potravinami. Pri čistení rúry potom odporúčame používať gumové rukavice, aby nedošlo k podráždeniu kože. Čo teda budete potrebovať?

½ šálky jedlej sódy

4 lyžice vody

¼ octu

silikónovú stierku (nie je nutné)

Najprv z vypnutej rúry vyberte všetky plechy, rošty alebo iné príslušenstvo. Potom zmiešajte dohromady vodu s octom do konzistencie tekutejšej pasty. Potom túto zmes rozotrite prstami alebo handričkou rovnomerne na steny rúry, pričom sa vyhnite vykurovacím telesám. Potom nechajte zmes nejaký čas pôsobiť, minimálne niekoľko hodín, ale ak je rúra veľmi znečistená, tak pokojne aj cez noc.

Ráno sódu zotrite

Po niekoľkých hodinách pôsobenia by mala jedlá sóda natretá na rúru zhnednúť. Tak spoznáte, že čistenie bolo účinné. Vezmite znovu čistú handričku, trochu ju namočte a všetko zotrite. Pokiaľ je na niektorých miestach zmes veľmi zaschnutá, môžete si vziať na pomoc silikónovú stierku, ktorou ju ľahko zoškrabnete.

Ako posledný krok prelejte ocot do fľaše s rozprašovačom a nastriekajte ho na miesta, kde ešte zostala zaschnutá jedlá sóda. To zapríčiní chemickú reakciu, kedy sa bude na povrchu vytvárať pena. Počkajte, kým šumenie odznie, a opäť vlhkou handričkou rúru vyčistite. V prípade potreby postup opakujte. Teraz by malo vnútro rúry žiariť čistotou.