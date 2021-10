4 typy bolesti hlavy. Tu je návod, ako sa každej z nich zbaviť

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie takmer každý občas pocíti bolesť hlavy. Tu sú 4 typy bolesti hlavy. Máme návod, ako sa každej z nich správne zbaviť. Naučte sa, ako určiť typ bolesti hlavy a čo môžete urobiť pre zmiernenie jej príznakov.

1. Klastrové bolesti hlavy

Vyskytujú sa okolo alebo za jedným okom, zvyčajne sa šíri na jednu stranu tváre. Môžu byť sprevádzané opuchmi, začervenaním a potením na strane postihnutej bolesti hlavy. S klastrovou bolesťou hlavy môže človek pociťovať upchatie nosa a slzenie očí. Tieto bolesti hlavy sa vyskytujú v epizódach (klastroch), z ktorých každá môže trvať 15 minút až 3 hodiny. Väčšina ľudí má 1 až 4 bolesti hlavy denne, ktoré sa objavujú každý deň v rovnakom čase. Po vyriešení jednej bolesti hlavy bude čoskoro nasledovať ďalšia.

Liečba

Počas záchvatu použite masť obsahujúcu kapsaicín, prírodný alkaloid získaný z plodov feferónky. Naneste malé množstvo masti do blízkosti dutín, aby ste zmiernili bolesť.

2. Migréna

U migrény pociťujete intenzívne pulzovanie z hĺbky hlavy, zvyčajne jednostranné. Táto bolesť môže trvať niekoľko dní. Ľudia s ťažkou migrénou sú často citliví na svetlo a zvuk. Osoba zvyčajne tiež pociťuje nevoľnosť a zvracanie. Pred nástupom migrény môžu nastať poruchy videnia známe ako aura. Zažije to jedna osoba z piatich. Predispozícia k migréne je zvyčajne dedičná. Môže tiež indikovať ďalšie stavy nervového systému. U žien je trikrát vyššia pravdepodobnosť migrény ako u mužov.

Liečba

Veľa pacientov má pri prevencii migrén prospech z príjmu omega-3 mastných kyselín, vitamínu B12 (riboflavínu) a horčíka. Štúdie preukázali, že aeróbne cvičenie je tiež účinné.

3. Napínavé bolesti hlavy

Bolesť hlavy sa javí ako tupý, bolestivý pocit, ktorý sa tiahne po celej hlave. Nie je to pulzujúca bolesť . Osoba môže mať citlivosť alebo bolestivosť na krku alebo ramenných svaloch. Tieto bolesti sú najčastejšie spôsobené stresom, ktorý vedie ku kontrakcii svalov na krku a hlave. Napínavé bolesti hlavy môžu byť sprevádzané nevoľnosťou alebo zvracaním.

Ošetrenie

Ak chcete zmierniť bolesť, pripravte si čaj so zázvorom a na pokožku hlavy a krku si naneste mätový olej, ktorý vám pomôže uvoľniť svaly.

4. Sínusové bolesti hlavy

Často sú zamieňané s migrénami. Tieto dva typy bolesti hlavy sú si naozaj veľmi podobné. Ale majú rôzne dôvody. Bolesť v dutine zažívajú ľudia, ktorí majú chronické sezónne alergie alebo zápal prínosových dutín. Túto bolesť možno zmierniť iba stenčením a uvoľnením hlienu, ktorý sa hromadí a spôsobuje sínusový tlak. Sínusová bolesť hlavy môže byť tiež príznakom sínusovej infekcie. V takýchto prípadoch nemožno zabrániť užívanie antibiotík.

Liečba

Konzumujte čo najviac tekutín, najmä teplú vodu, ktorá zníži zápal a rozšíri vaše dutiny. Zmerajte sa na pomaranče, pite citrónový čaj a konzumujte potraviny s vysokým obsahom vitamínu C, ktoré pomáhajú telu bojovať s infekciami. Zaraďte do svojho jedálnička čerstvú zázvorovou polievku, má silné protizápalové vlastnosti a zmierňuje bolesť. Dúfame, že vám tieto tipy pomôžu zmierniť bolesti hlavy a rýchlo sa vrátiť do normálneho života.