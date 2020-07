Amazon predstavil inteligentný nákupný košík, zákazníci nemusia stáť v rade pri pokladni

Supermarket bez pokladní

Tovar sa nemusí skenovať

Supermarket bude mať aj pokladne, no novinka má podľa spoločnosti nakupujúcim pomôcť obísť rady.

14.7.2020 - Spoločnosť Amazon predstavila nový inteligentný nákupný košík, ktorý pomôže zákazníkom vyhnúť sa dlhým radom v supermarketoch. Košík používa kamery, senzory a váhu, vďaka ktorým automaticky zaznamenáva, čo doň ľudia dávajú.Zákazníci pritom nemusia navštíviť pokladňu, po odchode z obchodu inteligentný košík naúčtuje nákup na ich účet na Amazone.Amazon už má v Seattli supermarket bez pokladní, ktorý využíva kamery a senzory nainštalované na strope a prostredníctvom nich sleduje, čo si zákazníci berú a pri odchode im to naúčtuje.Amazon.com Inc. má tiež približne 25 samoobslúh s podobnou technológiou. Nový košík s názvom Amazon Dash Cart uvedú do prevádzky v novom supermarkete Amazonu v Los Angeles, ktorý otvoria neskôr počas tohto roka.Inteligentné nákupné košíky testuje v obchodoch viacero startupov, mnohé však pred vložením do košíka vyžadujú skenovanie tovaru. Novinka od Amazonu to ale nevyžaduje.Obrazovka pri držadle ukazuje, čo účtuje, a keď košík zaznamená, že z neho zákazník niečo odoberie, odstráni to zo zoznamu. Zákazníci tiež môžu nastaviť, či si do košíka dávajú svoju tašku alebo bundu.