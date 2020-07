Na slovenský trh prichádza Huawei MatePad T8, výkonný tablet za rozumnú cenu

Ide o prvý tzv. AG tablet na Slovensku, čo znamená, že prichádza s obchodom AppGallery ako prvou voľbou pre inštaláciu aplikácií. MatePad T8 zaujme príjemnou cenovkou, nerobí však kompromisy v oblasti výkonu.

Výkon na prvom mieste

Tablet je vybavený osemjadrovým čipom s frekvenciou 2 GHz pre rýchle spracovanie operácií. Bezproblémovému chodu napomáha aj operačná pamäť s veľkosťou 2 GB. Interná pamäť má kapacitu 16 alebo 32 GB v závislosti od zvolenej varianty, pričom je možné ju rozšíriť pamäťovou kartou microSD až do veľkosti 512 GB.

Veľký displej, nízka hmotnosť

Huawei MatePad T8 sa môže pochváliť štýlovým dizajnom s ultra tenkými, len 4,9 milimetrovými bočnými rámčekmi. Displej zaberá až 80 percent celej prednej strany tela tabletu. Získavate tak opäť viac priestoru pre sledovanie obľúbených filmov alebo čítanie elektronických kníh pri zachovaní rovnakých rozmerov. S hmotnosťou iba 310 gramov je dostatočne ľahký, aby sa s ním pohodlne pracovalo aj v prípade držania v jednej ruke.

Až 12 hodín sledovania videí

Pokročilú čipovú sadu dopĺňa batéria s kapacitou 5 100 mAh. Táto kombinácia umožňuje na jedno nabitie až 12 hodín prehrávania videa a rovnakú dobu prehliadania webových stránok. Vďaka mimoriadnej výdrži batérie je Huawei MatePad T8 rovnako spoľahlivý, ako výkonný.

Rýchle a plynulé EMUI

Tablet je vybavený moderným používateľským rozhraním EMUI vo svojej desiatej generácii, ktorá prináša viacero inteligentných funkcií. Vlastný operačný systém Android je optimalizovaný tak, aby bola odozva systému čo najrýchlejšia. Tmavý režim umožňuje užívateľom pohodlnejšie čítanie šetrné k zraku. Vďaka tzv. Morandiho palete pastelových farieb je grafické prostredie ešte elegantnejšie a prívetivejšie.

Prvý AG tablet na Slovensku

Nový prírastok do rodiny tabletov Huawei patrí do rodiny tzv. AG zariadení, čo znamená, že obchod Play a ďalšie služby od Googlu v ňom nahrádzajú riešenia priamo od výrobcu. Aplikácie si do tabletu pohodlne stiahnete cez obchod Huawei AppGallery, v ktorom sa nachádzajú desiatky tisíc aplikácií, vrátane slovenských.

Ideálny pre deti

Novinka ponúka zábavné a zároveň vzdelávacie nástroje pre deti a funkcie rodičovskej kontroly. Vylepšený režim ochrany zraku chráni oči detí pred modrým svetlom. Keď je tablet vo vodorovnej polohe, zobrazí upozornenie na nastavenie uhla tak, aby sa zabránilo poškodzovaniu zraku.

Cena a dostupnosť

Huawei MediaPad T8 na Slovensku kúpite vo farbe Deepsea Blue u predajcu NAY za 99 eur (16 GB verzia), resp. 109 eur (32 GB verzia).