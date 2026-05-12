12. mája 2026

Americká horolezkyňa zahynula v Himalájach pri lavíne na Mount Makalu


Shelley Johannesenová zomrela pri zostupe z vrcholu piatej najvyššej hory planéty. Americká horolezkyňa Shelley Johannesenová zomrela pri lavíne na Mount Makalu, jednom z najnáročnejších himalájskych ...



12.5.2026 (SITA.sk) - Shelley Johannesenová zomrela pri zostupe z vrcholu piatej najvyššej hory planéty.


Americká horolezkyňa Shelley Johannesenová zomrela pri lavíne na Mount Makalu, jednom z najnáročnejších himalájskych štítov. Päťdesiattriročná Američanka bola spoluzakladateľka spoločnosti Dash Adventures a pred smrťou úspešne vystúpila na vrchol Makalu vo výške 8485 metrov nad morom. Tragédia sa stala v pondelok, keď zostupovala z vrcholu, pričom ju zasiahla lavína približne vo výške 7200 metrov, tesne pod táborom číslo tri.

"Bola zasiahnutá lavínou práve pod táborom 3," uviedol riaditeľ expedície Nabin Trital. Johannesenová bola na ceste so svojím tímom, ktorý mal troch členov vrátane jej partnera Davida Ashleya a dvoch nepálskych sprievodcov.

Ashley vyjadril hlboký smútok a na sociálnych sieťach napísal, že Johannesenová bola nielen výnimočnou osobou, ale žila život bez hraníc a plnila si svoje sny po celom svete. Jej telo v pondelok už previezli do nemocnice v Káthmandú na pitvu.

Makalu je druhá najvyššia hora Nepálu a piata najvyššia na svete. Je známa technickým náročným terénom, extrémnym počasím a vzdialenou polohou. Nepál, v ktorom sa nachádza osem z desiatich najvyšších hôr sveta, každoročne priláka stovky horolezcov počas jarnej a jesennej sezóny.

Len túto sezónu bolo vydaných viac ako tisíc povolení na výstup na 30 vrcholov, vrátane 72 povolení na Makalu a rekordných 492 na Mount Everest.

Tento rok si horská sezóna na nepálskych masívoch vyžiadala už niekoľko obetí vrátane 38-ročného českého horolezca Davida Roubíneka a troch nepálskych sprievodcov, čo poukazuje na stále vysoké riziko spojené s vysokohorským lezením v Himalájach.


