12. mája 2026

Slafkovský opäť pobavil internet. Jeho prekvapený výraz obletel online svet a sám sa na tom smeje – VIDEO, FOTO


V treťom zápase 2. kola play-off NHL strelil gól a bol to jeho piaty bod v desiatich dueloch vyraďovacej fázy. Presadil sa štyrikrát a raz asistoval. Slovenský hokejista



12.5.2026 (SITA.sk) - V treťom zápase 2. kola play-off NHL strelil gól a bol to jeho piaty bod v desiatich dueloch vyraďovacej fázy. Presadil sa štyrikrát a raz asistoval.


Slovenský hokejista Juraj Slafkovský s najväčšou pravdepodobnosťou neposilní národný tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.

Spolu s Montrealom Canadiens bojujú o postup do finále Východnej konferencie. Nad Buffalom Sabres vedú 2:1 na zápasy, situácia vyzerá zatiaľ priaznivo. Ich súperom by bola Carolina Hurricanes.



No ešte pred gólom na priebežných 4:1 sa dozvedel prekvapivú správu od rozhodcu, ktorý jeho spoluhráča Zacka Bolduca vylúčil na štyri minúty.

Slafkovský bol blízko, takže zreteľne počul, čo oznamoval arbiter realizačnému tímu Montrealu. A Slovákova reakcia rozbila internet a vznikajú meme formáty.

"Už som videl nejaké fotky, je to všade. Jednoducho som z toho bol prekvapený. Nedá sa s tým nič robiť, taký je súčasný internet – všetko je tam ihneď. Ale to nevadí, je to súčasťou toho všetkého," povedal 22-ročný Košičan v pozápasovom rozhovore s úsmevom na tvári.

Mladý útočník mal pravdu. Jeho výraz sa okamžite stal hitom a rôzni ľudia či stránky sa predbiehali v tom, kto urobí čo najvtipnejší kontent na Slafkovského údiv.

Štvrté stretnutie je na programe v noci z utorka 12. na stredu 13. mája v Kanade. Neskôr sa séria presunie do Buffala, kde sa bude hrať v piatok 15. mája slovenského času.


Zdroj: SITA.sk

