Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Slafkovský opäť pobavil internet. Jeho prekvapený výraz obletel online svet a sám sa na tom smeje – VIDEO, FOTO
V treťom zápase 2. kola play-off NHL strelil gól a bol to jeho piaty bod v desiatich dueloch vyraďovacej fázy. Presadil sa štyrikrát a raz asistoval. Slovenský hokejista
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský s najväčšou pravdepodobnosťou neposilní národný tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Spolu s Montrealom Canadiens bojujú o postup do finále Východnej konferencie. Nad Buffalom Sabres vedú 2:1 na zápasy, situácia vyzerá zatiaľ priaznivo. Ich súperom by bola Carolina Hurricanes.
V treťom zápase 2. kola play-off NHL strelil gól a bol to jeho piaty bod v desiatich dueloch vyraďovacej fázy. Presadil sa štyrikrát a raz asistoval.
No ešte pred gólom na priebežných 4:1 sa dozvedel prekvapivú správu od rozhodcu, ktorý jeho spoluhráča Zacka Bolduca vylúčil na štyri minúty.
Slafkovský bol blízko, takže zreteľne počul, čo oznamoval arbiter realizačnému tímu Montrealu. A Slovákova reakcia rozbila internet a vznikajú meme formáty.
Slaf was visibly SHOCKED at the call that led to the Habs going shorthanded ???????? pic.twitter.com/L12aA5adpz
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 11, 2026
"Už som videl nejaké fotky, je to všade. Jednoducho som z toho bol prekvapený. Nedá sa s tým nič robiť, taký je súčasný internet – všetko je tam ihneď. Ale to nevadí, je to súčasťou toho všetkého," povedal 22-ročný Košičan v pozápasovom rozhovore s úsmevom na tvári.
On ajoute ça au dossier Slaf-moji ????
Adding this to the Slaf-moji folder#GoHabsGo pic.twitter.com/r0tglJahZW
— x - Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 11, 2026
Mladý útočník mal pravdu. Jeho výraz sa okamžite stal hitom a rôzni ľudia či stránky sa predbiehali v tom, kto urobí čo najvtipnejší kontent na Slafkovského údiv.
Štvrté stretnutie je na programe v noci z utorka 12. na stredu 13. mája v Kanade. Neskôr sa séria presunie do Buffala, kde sa bude hrať v piatok 15. mája slovenského času.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský opäť pobavil internet. Jeho prekvapený výraz obletel online svet a sám sa na tom smeje – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká horolezkyňa zahynula v Himalájach pri lavíne na Mount Makalu
HC Slovan má dobré správy pre fanúšikov. Pod zmluvou má 22 hráčov, najnovšia posila je Junca
