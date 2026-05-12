|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pankrác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. mája 2026
Tottenham doma len remizoval s Leedsom, naďalej mu hrozí zostup z Premier League
Spurs stratili dva body v dôležitom domácom zápase a ich budúcnosť v najvyššej anglickej futbalovej súťaži je neistá. Futbalisti Tottenhamu Hotspur v pondelok večer len remizovali doma s Leedsom 1:1 a ...
Zdieľať
12.5.2026 (SITA.sk) - Spurs stratili dva body v dôležitom domácom zápase a ich budúcnosť v najvyššej anglickej futbalovej súťaži je neistá.
Futbalisti Tottenhamu Hotspur v pondelok večer len remizovali doma s Leedsom 1:1 a naďalej im hrozí zostup z Premier League. Ústrednou postavou duelu bol Mathys Tel, ktorý najprv otvoril skóre v prospech domácich, no neskôr fauloval súpera a "spôsobil" pokutový kop pre Leeds. Domáci brankár Antonín Kinský v závere zápasu predviedol bravúrny zákrok a zaistil ním hráčom Spurs aspoň bod.
Pred poslednými dvoma kolami je Tottenham na 17. priečke tabuľky Premier League s 38 bodmi, má náskok len dvoch bodov pred osemnástym West Hamom, ktorý však má výrazne horšie skóre. Leeds a Nottingham Forest sa už zachránili, kým Wolverhampton a Burnley sa už nevyhnú zostupu. "Čierny Peter" zostane v rukách Tottenhamu alebo West Hamu.
Tréner Roberto De Zerbi, ktorý prišiel do Tottenhamu koncom marca, zdôraznil, že jeho tím bude bojovať až do konca sezóny, keďže si zaslúži zotrvanie v najvyššej súťaži. "Keď sme prehrali so Sunderlandom, nebolo možné vidieť sa nad pásmom zostupu, teraz to však vyzerá pozitívnejšie," povedal.
Hotspur mali v sezóne veľmi slabú domácu bilanciu, stále pred vlastnými fanúšikmi dosiahli len dve víťazstvá. Tottenham čakajú ešte náročné zápasy proti Chelsea a Evertonu, zatiaľ čo West Ham nastúpi proti Newcastlu a Leedsu.
Tottenham, ktorý pred rokom vyhral Európsku ligu, tak čelí jednej z najväčších výziev svojej histórie - prvému zostupu od roku 1977.
Zdroj: SITA.sk - Tottenham doma len remizoval s Leedsom, naďalej mu hrozí zostup z Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti Tottenhamu Hotspur v pondelok večer len remizovali doma s Leedsom 1:1 a naďalej im hrozí zostup z Premier League. Ústrednou postavou duelu bol Mathys Tel, ktorý najprv otvoril skóre v prospech domácich, no neskôr fauloval súpera a "spôsobil" pokutový kop pre Leeds. Domáci brankár Antonín Kinský v závere zápasu predviedol bravúrny zákrok a zaistil ním hráčom Spurs aspoň bod.
Pred poslednými dvoma kolami je Tottenham na 17. priečke tabuľky Premier League s 38 bodmi, má náskok len dvoch bodov pred osemnástym West Hamom, ktorý však má výrazne horšie skóre. Leeds a Nottingham Forest sa už zachránili, kým Wolverhampton a Burnley sa už nevyhnú zostupu. "Čierny Peter" zostane v rukách Tottenhamu alebo West Hamu.
Tréner Roberto De Zerbi, ktorý prišiel do Tottenhamu koncom marca, zdôraznil, že jeho tím bude bojovať až do konca sezóny, keďže si zaslúži zotrvanie v najvyššej súťaži. "Keď sme prehrali so Sunderlandom, nebolo možné vidieť sa nad pásmom zostupu, teraz to však vyzerá pozitívnejšie," povedal.
Hotspur mali v sezóne veľmi slabú domácu bilanciu, stále pred vlastnými fanúšikmi dosiahli len dve víťazstvá. Tottenham čakajú ešte náročné zápasy proti Chelsea a Evertonu, zatiaľ čo West Ham nastúpi proti Newcastlu a Leedsu.
Tottenham, ktorý pred rokom vyhral Európsku ligu, tak čelí jednej z najväčších výziev svojej histórie - prvému zostupu od roku 1977.
Zdroj: SITA.sk - Tottenham doma len remizoval s Leedsom, naďalej mu hrozí zostup z Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
LeBron James vypadol s LA Lakers z play-off. Ako to vidí so svojou budúcnosťou?
LeBron James vypadol s LA Lakers z play-off. Ako to vidí so svojou budúcnosťou?
<< predchádzajúci článok
Americká horolezkyňa zahynula v Himalájach pri lavíne na Mount Makalu
Americká horolezkyňa zahynula v Himalájach pri lavíne na Mount Makalu