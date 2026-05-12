 24hod.sk    Šport

12. mája 2026

Tottenham doma len remizoval s Leedsom, naďalej mu hrozí zostup z Premier League


Futbalisti Tottenhamu Hotspur v pondelok večer len remizovali doma s Leedsom 1:1 a naďalej im hrozí zostup z Premier League. Ústrednou postavou duelu bol Mathys Tel, ktorý najprv otvoril skóre v prospech domácich, no neskôr fauloval súpera a "spôsobil" pokutový kop pre Leeds. Domáci brankár Antonín Kinský v závere zápasu predviedol bravúrny zákrok a zaistil ním hráčom Spurs aspoň bod.

Pred poslednými dvoma kolami je Tottenham na 17. priečke tabuľky Premier League s 38 bodmi, má náskok len dvoch bodov pred osemnástym West Hamom, ktorý však má výrazne horšie skóre. Leeds a Nottingham Forest sa už zachránili, kým Wolverhampton a Burnley sa už nevyhnú zostupu. "Čierny Peter" zostane v rukách Tottenhamu alebo West Hamu.

Tréner Roberto De Zerbi, ktorý prišiel do Tottenhamu koncom marca, zdôraznil, že jeho tím bude bojovať až do konca sezóny, keďže si zaslúži zotrvanie v najvyššej súťaži. "Keď sme prehrali so Sunderlandom, nebolo možné vidieť sa nad pásmom zostupu, teraz to však vyzerá pozitívnejšie," povedal.

Hotspur mali v sezóne veľmi slabú domácu bilanciu, stále pred vlastnými fanúšikmi dosiahli len dve víťazstvá. Tottenham čakajú ešte náročné zápasy proti Chelsea a Evertonu, zatiaľ čo West Ham nastúpi proti Newcastlu a Leedsu.

Tottenham, ktorý pred rokom vyhral Európsku ligu, tak čelí jednej z najväčších výziev svojej histórie - prvému zostupu od roku 1977.


Zdroj: SITA.sk - Tottenham doma len remizoval s Leedsom, naďalej mu hrozí zostup z Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.

