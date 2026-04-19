19. apríla 2026

Americký viceprezident J.D. Vance povedie delegáciu Spojených štátov na rokovania s Iránom v Pakistane


Tagy: Americký prezident americký viceprezident Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe

Americký viceprezident JD Vance povedie delegáciu USA na rokovania s Iránom v Pakistane, uviedol predstaviteľ ...



19.4.2026 (SITA.sk) - Americký viceprezident JD Vance povedie delegáciu USA na rokovania s Iránom v Pakistane, uviedol predstaviteľ Bieleho domu, krátko po tom, čo prezident Donald Trump oznámil, že na cestu nepôjde.

Biely dom zmenil stanovisko


Trump ráno oznámil, že posiela vyjednávačov do Islamabadu na stretnutia s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe, pričom prímerie má čoskoro vypršať. Prezident však uviedol, že Vance, ktorý viedol posledné kolo rokovaní s Teheránom v Islamabade, ale bez dohody, na cestu nepôjde kvôli bezpečnostným obavám.

„Je to len kvôli bezpečnosti,“ povedal Trump pre ABC News. Biely dom však rýchlo zmenil stanovisko a potvrdil, že Vance, špeciálny vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zet Jared Kushner sa rokovaní zúčastnia.

Zatvorený Hormuzský prieliv


Americký vyslanec pri OSN Mike Waltz povedal pre ABC News, že verí, že nové kolo rokovaní prinesie mimoriadne významný výsledok. Hormuzský prieliv zostal v nedeľu zatvorený v dôsledku napätia. Irán v sobotu opäť vyhlásil jeho uzavretie, deň po tom, čo oznámil jeho opätovné otvorenie.

Britská námorná bezpečnostná agentúra uviedla, že iránske Revolučné gardy v sobotu vystrelili na tanker, zatiaľ čo bezpečnostná spravodajská firma Vanguard Tech informovala, že sila hrozila zničením prázdnej výletnej lode utekajúcej z Perzského zálivu. Prímerie medzi USA a Iránom má skončiť v stredu.


Zdroj: SITA.sk - Americký viceprezident J.D. Vance povedie delegáciu Spojených štátov na rokovania s Iránom v Pakistane © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident americký viceprezident Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe
