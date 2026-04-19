Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
19. apríla 2026
Americký viceprezident J.D. Vance povedie delegáciu Spojených štátov na rokovania s Iránom v Pakistane
Americký viceprezident JD Vance povedie delegáciu USA na rokovania s Iránom v Pakistane, uviedol predstaviteľ ...
19.4.2026 (SITA.sk) - Americký viceprezident JD Vance povedie delegáciu USA na rokovania s Iránom v Pakistane, uviedol predstaviteľ Bieleho domu, krátko po tom, čo prezident Donald Trump oznámil, že na cestu nepôjde.
Trump ráno oznámil, že posiela vyjednávačov do Islamabadu na stretnutia s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe, pričom prímerie má čoskoro vypršať. Prezident však uviedol, že Vance, ktorý viedol posledné kolo rokovaní s Teheránom v Islamabade, ale bez dohody, na cestu nepôjde kvôli bezpečnostným obavám.
„Je to len kvôli bezpečnosti,“ povedal Trump pre ABC News. Biely dom však rýchlo zmenil stanovisko a potvrdil, že Vance, špeciálny vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zet Jared Kushner sa rokovaní zúčastnia.
Americký vyslanec pri OSN Mike Waltz povedal pre ABC News, že verí, že nové kolo rokovaní prinesie mimoriadne významný výsledok. Hormuzský prieliv zostal v nedeľu zatvorený v dôsledku napätia. Irán v sobotu opäť vyhlásil jeho uzavretie, deň po tom, čo oznámil jeho opätovné otvorenie.
Britská námorná bezpečnostná agentúra uviedla, že iránske Revolučné gardy v sobotu vystrelili na tanker, zatiaľ čo bezpečnostná spravodajská firma Vanguard Tech informovala, že sila hrozila zničením prázdnej výletnej lode utekajúcej z Perzského zálivu. Prímerie medzi USA a Iránom má skončiť v stredu.
Zdroj: SITA.sk - Americký viceprezident J.D. Vance povedie delegáciu Spojených štátov na rokovania s Iránom v Pakistane © SITA Všetky práva vyhradené.
