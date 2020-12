Vakcíny na COVID-19 sa zrejme dočkáme už v januári. Autority odpovedajú, či je Slovensko na očkovanie technicky pripravené

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) médiá v utorok informoval, že registračné rozhodnutia môžu byť vydané o niekoľko týždňov. Registrácia pritom prebieha v zrýchlenom konaní.

Termíny schválenia

Pfizer a BioNTech v rámci priebežného hodnotenia vakcíny BNT162b2 dodali všetky potrebné údaje o farmaceutickej kvalite, ako aj výsledky z laboratórnych štúdií.

EMA by mohla vydať stanovisko k registrácii do 29. decembra 2020. O vakcíne mRNA1273 pod názvom Moderna Covid-19 by mohla rozhodnúť do 12. januára 2021.

ŠÚKL však dodáva, že tieto termíny sú určené na základe predchádzajúcich registračných procesov zahrnutých do priebežného hodnotenia a môžu sa zmeniť.

Závisieť to bude najmä od toho, či budú predložené údaje dostatočné alebo ich budú musieť výrobcovia doplniť.

Schválenie na Slovensku sa odvíja od rozhodnutia EMA

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová dodala, že definitívny termín schválenia vakcíny na Slovensku sa bude odvíjať od rozhodnutia EMA. „Následne, ako budú vakcíny dodané, sa začne s očkovaním,“ povedala na margo termínu začiatku vakcinácie.

Vakcína od konzorcia BioN-Tech a Pfizer sa vykonáva dvomi dávkami, pričom tá druhá je človeku podaná po dvoch týždňoch. Keďže skladovanie vakcín je problém, o ktorom sa dlhodobo hovorí, mysleli na ministerstve už aj na jeho riešenie.

„Skladovaná bude v zmysle nastavených podmienok – hlboko mraziace boxy, klimatizácia a záložný zdroj energie. Takýchto miest bude na Slovensku 25, aktuálne rezort finalizuje ich zoznam,“ vysvetlila Eliášová.

Logistika bude náročná

Logistika však bude náročná, bude treba vyriešiť najmä otázky distribúcie a skladovania veľkého množstva vakcín. Podľa Ondreja Sukeľa, prezidenta Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), už debata s distribučnými spoločnosťami prebehla.

Podľa Sukeľa na skladovanie vakcín pri mínus 70 stupňov Celzia aktuálne nie je uspôsobená žiadna lekáreň a žiadna distribučná firma, avšak dá sa to zvládnuť, aj keď nie nárazovo.

Preto by podľa jeho slov bolo vhodné zvážiť aj spoluprácu s lekárňami, nakoľko, ako povedal, je ich dosť a majú dostatočnú prevádzkovú dobu. Sukeľ poznamenal, že v zahraničí zrejme podobná spolupráca pri vakcinácii prebehne.

Vo svete je to inak

„Napríklad v USA niektoré štáty idú priamo zainteresovať lekárne do procesu očkovania, už teraz sa v lekárňach testuje s bežnými antigénovými testami,“ spomenul konkrétny príklad Sukeľ.

Otázne je tiež, aký veľký záujem o vakcíny bude. „Bude treba prežiť konšpiračné reči, ale záujem bude,“ povedal prezident komory lekárnikov a dodal, že lekárne sa na takúto spoluprácu dokážu pripraviť, ale nemôže to byť zo dňa na deň.

Na aktuálnu situáciu sme sa opýtali aj jednej z najväčších sietí lekární na Slovensku Dr. Max. Zatiaľ ich z rezortu zdravotníctva nikto nekontaktoval, rovnako ani z komory lekárnikov, preto sa zatiaľ tým, či budú schopní s vakcináciou pomôcť nezaoberali.

„Na Slovensku nie je aktuálne žiadna z vakcín proti COVID-19 registrovaná, preto by bolo z pohľadu zabezpečovania lekárenskej starostlivosti predčasné sa k téme vyjadrovať,“ odkázal hovorca siete Peter Sedláček.

Na dobrovoľnej báze

Ministerstvo pripomína, že očkovanie bude na dobrovoľnej báze. Vakcíny budú dodávané podľa plánu, pričom ten je pripravený vždy na najbližší štvrťrok. Začiatkom budúceho roka sa očakáva dodávka vakcín od ďalšieho konzorcia farmaceutických spoločností.

„Pri zdravotníkoch napríklad už dnes vieme, že všetci vakcínu nebudú požadovať, pretože časť z nich už prekonala COVID-19 a vakcína sa môže podať najskôr tri mesiace po prekonaní ochorenia,“ dodáva Eliášová.

Poradie očkovania

Ako prvý bude očkovaný personál, ktorý priamo pracuje s ľuďmi nakazenými novým koronavírusom. „Popri zdravotníkoch budú očkovaní aj vojaci, policajti a hasiči,“ dodáva hovorkyňa rezortu zdravotníctva.

Následne sa vakcína ujde tým pracovníkom, ktorí zabezpečujú napríklad rozvody energie či iné činnosti, bez ktorých chod krajiny nemôže fungovať. Treťou skupinou sú pracovníci v domovoch sociálnych služieb.

„Nasledovať budú ľudia starší ako 65 rokov a klienti domovov sociálnych služieb, ktorí patria medzi najrizikovejších a takisto pacienti s chronickými chorobami,“ dodala Eliášová.

Odborníci odhadujú, že zaočkovanie bežnej populácie by sa mohlo začať na konci prvého kvartálu budúceho roka. O ďalších podrobnostiach bude rezort zdravotníctva postupne informovať.