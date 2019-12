Analytik: Najväčšou udalosťou v zdravotníctve bola stratifikácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Najväčšou udalosťou v rezorte slovenského zdravotníctva v roku 2019 bol z pohľadu analytika celý postup finalizácie projektu stratifikácie, teda reformy nemocníc, vrátane snahy o jej prijatie legislatívnym procesom. Pre TASR to uviedol Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).Zároveň však neschválenie legislatívy, ktorá sa týkala úpravy v nemocničnej sieti a následnej zdravotnej starostlivosti, považuje aj za najväčšie sklamanie roka. "Nevyužitým potenciálom bolo oddlženie nemocníc a nevynucovanie sankčných inštrumentov v prípade neplnenia ozdravných programov, ktoré verejnosť nemala možnosť vidieť, keďže zostali nezverejnené," komentoval.Poukázal na to, že väčšina oddlžených štátnych nemocníc začala znovu vytvárať nové dlhy a straty. "A to dokonca v ešte rýchlejšom tempe ako doposiaľ. To je veľké zlyhanie," tvrdí. Negatívom bol podľa jeho slov aj netransparentný tender Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na licencie pre záchranky.Zároveň pripomenul, že slovenské zdravotníctvo čelilo potrebe dofinancovania sektora, nedostatku zdravotníkov v niektorých segmentoch a regiónoch, finančnej neudržateľnosti systému, morálnemu hazardu v dôsledku oddlžovania nemocníc, zle nastaveným motiváciám aktérov i populizmu niektorých politikov. Poznamenal, že tieto problémy trápia slovenské zdravotníctvo už viac rokov.Za najpozitívnejšiu zmenu v slovenskom zdravotníctve považuje analytickú prípravu stratifikácie. "Pozitívne vnímam tiež pokračovanie v benchmarkovaní (porovnávaní) cien nakupovaných tovarov, prístrojov a služieb štátnymi zariadeniami, za čo ministerský Inštitút zdravotnej politiky (IZP) tento rok získal ocenenie Úradnícky čin roka. Dobré je, že sa pracuje na aktualizácii štandardných diagnostických a liečebných postupov, a že sa naštartovali programy skríningov rakoviny," uviedol.Analytika tiež potešili centrálne nákupy štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne na účinnú látku. "Čo sa týka liečiv pre drahú biologickú liečbu, priniesli miliónové úspory," tvrdí.Ako najväčšiu výzvu pre zdravotníctvo v budúcom roku Zachar vidí nastavenie stabilného financovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to tak, aby bolo predvídateľné a nemuselo sa na konci roka opätovne "handrkovať" o výške dofinancovania. Ďalšou výzvou bude podľa Zachara reštart procesu prijímania stratifikácie nemocníc novou vládou. Verí, že práve tá bude mať väčší reformný potenciál."A čaká nás tiež ďalší vážny problém - neudržateľnosť platového automatu v takej forme, ako platí dnes. Ak sa platový automat nezmení, budú nemocnice v nadchádzajúcich rokoch čeliť zákonnej povinnosti výrazného nárastu personálnych nákladov, na ktoré nebudú mať zdroje," mieni.V prípade, že sa nič nezmení, sa podľa analytika nemocnice budú zadlžovať, dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov sa zhorší a v dlhšom časovom horizonte to bude mať podľa jeho slov negatívny vplyv aj na kvalitu poskytovanej starostlivosti.