Analytik:Rusko mieri ku krachu, vykazuje známky platobnej neschopnosti

Sankciami zasiahnuté Rusko začalo v stredu vykazovať známky platobnej neschopnosti. Vzhľadom na zákaz výplaty finančných prostriedkov pre cudzincov pravdepodobne nevyplatí úrok zo svojho štátneho dlhu, čo je čiastočná platobná neschopnosť a Rusko preto mieri ku krachu, myslí si hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.





Krach Ruska, navyše, môže urýchliť nezáujem o ruskú ropu. "Obchodníci so surovinami po celom svete vrátane Číny totiž prestávajú nakupovať podstatnú časť ruskej ropy. Tá síce zatiaľ nepodlieha žiadnym priamym sankciám západu, no obchodníci sa obávajú, že im skoro podliehať bude, a preto sa ju teraz zdráhajú kupovať," povedal Kovanda.Vlani Rusko vyviezlo ropu za viac ako 110 miliárd amerických dolárov (asi 98,5 miliardy eur) a k tomu ropné produkty za takmer 69 miliárd USD. Kovanda pripomenul, že celkový export Ruska bol vlani necelých 490 miliárd USD a ropa preto predstavuje kľúčový zdroj jeho príjmu.Zmrazenie rezerv ruskej centrálnej banky zo strany západu je však súčasne varovaním voči Číne. Jej prioritou bude podľa analytika odpojenie od dolára, aby západ nehol zmraziť jej rezervy, pokiaľ by chcela v budúcnosti napadnúť Taiwan. Rola dolára ako rezervnej meny sa tak oslabí. Naopak, zvýši sa úloha zlata alebo kryptomien.(1 EUR = 1,1162 USD)