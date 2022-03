Heger vyzval ľudí, aby neprepadali panike. Slovensku žiadne nebezpečenstvo nehrozí (video)

Nemáme dôvod obávať sa svojej budúcnosti

My chceme mier a nie vojnu

2.3.2022 - Premiér Eduard Heger OĽaNO ) vyzval ľudí, aby neprepadali panike. Po stredajšom rokovaní vlády tak reagoval na množiace sa obavy slovenských občanov súvisiace s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine.Premiér, naopak, poprosil ľudí nech sú pokojní, nápomocní a solidárni. Slovensku podľa jeho slov žiadne nebezpečenstvo nehrozí.„Nemáme dôvod obávať sa svojej budúcnosti. Nikto nevie povedať, čoho je ruský prezident Vladimir Putin schopný, ale zdôrazňujem, že Slovensko je členským štátom NATO a Európskej únie a v tomto je naša sila. Ak by si s nami niekto začal, začne si so všetkými členmi NATO. Prvoradá je teraz pomoc utečencom z Ukrajiny," zdôraznil Heger.Premiér tiež oznámil, že vo štvrtok 3. marca príde na Slovensko príde predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová . Témou stretnutia bude predovšetkým situácia na Ukrajine.Heger je v intenzívnom kontakte aj s predstaviteľmi ukrajinskej vlády, predovšetkým s jej predsedom.„Treba si uvedomiť, že Ukrajina sa bráni. Bráni svoje územie, bráni svoju slobodu a my ich v tomto podporujeme. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú utečencom z Ukrajiny. Zdôrazňujem, že my chceme mier a nie vojnu," doplnil Heger.