Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
Včera Archív správ Nastavenia
14. marca 2026
Andrej Danko obhájil svoj post a Slovenskú národnú stranu povedie ďalšie štyri roky
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko obhájil svoj post a národniarov povedie ďalšie štyri roky. ...
„Dnes som prijal opäť výzvu na to, aby sme ponúkli občanom Slovenska alternatívu nielen národnej politiky, ale aj kresťanskej a sociálnej,” uviedol s tým, že mottom snemu bolo „Sme SNS a cítime sociálne”.
Alternatíva Smeru a Hlasu
Predseda SNS uviedol, že majú pocit, že Slovensko stagnuje, kritike podrobil dva a polročné vládnutie Roberta Fica (Smer-SD). Dodal, že rovnako majú pocit, že „Slovensko si zaslúži niečo iné, ako konflikt Igor Matovič (predseda Hnutia Slovensko) a Robert Fico”. Poznamenal, že ľudia od nich očakávali riešenia a vysporiadanie sa s rokmi 2020 až 2023.
„Ak dnes vidia predsedu vlády, ktorý každú nedeľu rieši len kajúcnikov a pri tom má post predsedu vlády a má ministerstvo spravodlivosti, tak vznikajú relevantné otázky, prečo sa tento štát neriadi? Prečo sa jedno rozprávalo a iné sa koná?” uviedol.
Ako vláda podľa jeho slov prehrávajú, spomenul, že koaličným stranám klesajú percentá, pripustil, že i jeho vlastný politický subjekt sa dotýka prahu zvoliteľnosti. Rovnako na sneme predostrel to, že chcú byť alternatívou pre sklamaných voličov Smeru a Hlasu. Pripomenul, že roky stojí po boku premiéra Fica, no dodal, že už patrí k ľuďom, ktorí sú z mnohých krokov predsedu vlády sklamaní.
„Ľudia chcú riešenia. Politika nemôže byť len o pomste. A dokonca ani tú pomstu Robert Fico nezvláda,” vyjadril sa staronový predseda SNS. Zdôraznil, že nechce, aby sa voliči obrátili k opozícii, chce opätovne so Smerom zostavovať vládu, ktorá bude napĺňať svoje sľuby. Súčasnej koalícii však vyjadril podporu a deklaroval, že SNS ju nerozbije, sú podľa neho lojálnym partnerom, no nechcú hynúť v koalícii. „Niečo zhnité je v štáte slovenskom a naša povinnosť je ponúknuť ľuďom alternatívu,” parafrázoval Danko známy výrok z diela Williama Shakespeara.
Na kandidátke iba členovia
Na sneme Danko podľa svojich slov predstavil aj víziu boja do jesenných volieb do orgánov samospráv. Chcú urobiť všetko pre to, aby v nich uspeli, ale najmä aby boli úspešnou stranou v ďalších parlamentných voľbách. Chcú sa uchádzať o silnejší mandát.
Dodal, že si nevie predstaviť, že by bol vo vláde, kde by boli politické subjekty Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, ani Kresťanskodemokratické hnutie, ak ho povedie Milan Majerský. „Pre nás sú prirodzení partneri Smer-SD, Hlas-SD, pokiaľ sa dostane Republika,” uviedol.
Danko tiež informoval o tom, že prihlášku do strany si podal poslanec Adam Lučanský, o jeho prijatí bude rozhodovať najbližšie predsedníctvo. Šéf národniarov deklaroval, že na kandidátnej listine do budúcich volieb budú len členovia SNS, žiadni influenceri či „falošní národovci”. „Túto chybu už nezopakujem,” povedal stým, že SNS sa poučila zo spájania národných osobností.
Tvrdil tiež, že ministrom Tomášovi Tarabovi a Martine Šimkovičovej, ktorí sú nominantmi SNS, mal Robert Fico ponúknuť miesta na kandidátnej listine. Danko zároveň uviedol, že sa môže stať, že by vznikla koalícia strán, v tomto smere apeloval aj na premiéra Roberta Fica. Takáto koalícia by mohla byť tvorená napríklad kombináciou strán súčasnej koalície. Veľa podľa neho ukážu komunálne voľby.
Budú robiť brankára
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko deklaroval, že v nadchádzajúcom období národniari nebudú automaticky pritakať na všetko, čo príde z koaličných ministerstiev. „Musíme všetko kriticky posudzovať. Musíme ísť aj do sporov,” povedal. Spomenul, že budú zastavovať nedomyslené veci. „Budeme robiť toho brankára, ktorý bude vytláčať lopty z bránkovej čiary, aby si koalícia dávala čo najmenej vlastných gólov,” uviedol.
Menoval aj potrebu stimulačných a rastových ekonomických opatrení. Chcú byť silne sociálne orientovaní, no tak, aby to bolo udržateľné. Michelko doplnil, že sa neboja ani vecných sporov. Odkazom snemu je podľa neho to, že nerezignujú a naďalej bojujú za svojich voličov.
