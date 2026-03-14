 Sobota 14.3.2026
 Meniny má Matilda
14. marca 2026

Majerský odmieta hodnotové experimenty, KDH má pri povolebnej spolupráci jasné červené čiary


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) má nakreslené svoje červené čiary a nebude súhlasiť so žiadnymi hodnotovými experimentmi. V relácii Sobotné ...



67b09b529e89b030156482 676x488 14.3.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) má nakreslené svoje červené čiary a nebude súhlasiť so žiadnymi hodnotovými experimentmi. V relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase to uviedol predseda KDH Milan Majerský v reakcii na prípadnú povolebnú spoluprácu s hnutím Progresívne Slovensko (PS).

Hranice platia pre každú stranu


Šéf kresťanských demokratov akcentoval, že tieto hranice sa netýkajú len spolupráce s PS, ale aj s akoukoľvek inou stranou. Doplnil tiež, že dôraz v súčasnosti kladú na ekonomický reštart štátu a svoj hodnotový postoj vyjadrili už pri zmene ústavy. Riešiť zmluvu o povolebnej spolupráci je podľa Majerského ešte priskoro.

„Určite budeme postupne dizajnovať, ako by mala vyzerať Slovenská republika,” dodal. Poznamenal, že opozícia by mala byť hlasnejšia ako jeden celok a stáť v jednom šíku pri kritike koalície.

Majerský sa neobáva toho, že by ho predseda PS Michal Šimečka pri prípadnom vyjednávaní o vláde vymenil za Hlas-SD, ak by mali lepší výsledok ako KDH. PS totiž už v minulosti rokovalo s Hlasom o spolupráci, bolo to po parlamentných voľbách v roku 2023, keď ešte Hlasu predsedal Peter Pellegrini (v súčasnosti prezident SR).

„Bolo to na začiatku tejto vlády, keď sme chceli zabrániť tomu, aby túto krajinu viedol Fico,” vyjadril sa predseda KDH. „Neviem si predstaviť, že by som sedel v jednej vláde s Hlasom,” povedal Majerský. Je to pre neho neprijateľné.

Šutaj Eštok nerozumie postoju KDH


Majerského diskusný oponent a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok zareagoval, že postoju šéfa kresťanských demokratov nerozumie. Poukázal, že KDH presadilo svoje jediné úspechy v spolupráci s koalíciu, menoval spomínanú zmenu ústavy. Je to ale podľa neho voľba KDH.

„Ja nemám pocit, že zajtra sú nejaké voľby,” dodal v reakcii na otázku, či by Hlas spolupracoval s PS. Poukázal, že v roku 2023 sa rozhodli vstúpiť do súčasnej vládnej koalície. „Ak sú postoje PS proti rodine, normálnosti, boju proti nelegálnej migrácii, tak ja neviem tam mať akýkoľvek prienik. Je to strana, ktorá dlhodobo hovorí o tom, že potrebuje zrušiť 13. dôchodok. Neviem si predstaviť byť v takejto vláde,” vyjadril sa. So spoluprácou KDH problém nemá, to sa podľa neho ale samo vylučuje zo spolupráce. Spájanie jeho strany so Smerom nie je podľa predsedu Hlasu téma dňa.


Zdroj: SITA.sk - Majerský odmieta hodnotové experimenty, KDH má pri povolebnej spolupráci jasné červené čiary © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Prezident Slovenskej republiky Sobotné dialógy
