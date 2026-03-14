Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matilda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. marca 2026

Trnavčania vlani vytriedili 52 percent vytvorených odpadov, poplatok za skládkovanie pôjde dolu


Tagy: Komunálny odpad Triedenie odpadu

Trnavčania v roku 2025 vytriedili viac ako 20-tisíc ton odpadov, vytriedenosť tak dosiahla 52 percent. To je podľa trnavskej radnice výsledok, ktorý nevznikne náhodou, ale každodennými rozhodnutiami ľudí doma, v ...



Zdieľať
gettyimages 843249732 676x451 14.3.2026 (SITA.sk) - Trnavčania v roku 2025 vytriedili viac ako 20-tisíc ton odpadov, vytriedenosť tak dosiahla 52 percent. To je podľa trnavskej radnice výsledok, ktorý nevznikne náhodou, ale každodennými rozhodnutiami ľudí doma, v práci aj na ulici. Úroveň vytriedenosti nad 50 percent sa podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej prejaví na zákonných poplatkoch za ukladanie odpadov na skládku.


Mesto Trnava od 1. marca 2026 bude za skládkovanie platiť namiesto 18 eur za tonu na 15 eur za tonu. Neznamená to, že automaticky budú aj obyvatelia platiť za odpad menej.

„Výška poplatku za odpad pre občanov sa zatiaľ nemení, pretože sa môže upravovať len raz ročne k 1. januáru a budeme sa tým zaoberať na jeseň. Trnava má však už dnes najnižší poplatok za odpad spomedzi nielen krajských miest,“ dodala Veronika Majtánová. Čo sa týka prehľadu o jednotlivých druhoch odpadu, radnica ich bude mať k dispozícii najneskôr do konca mája.

Aj keď Trnava nemá problém s množstvom vytriedeného odpadu, dôležitá je aj jeho kvalita. Hlavne v prípade bioodpadu je podľa radnice priestor na zlepšenie.

„V kontajneroch na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), ktoré majú k dispozícii obyvatelia rodinných domov, sa stále príliš často objavujú plasty a nevhodný obsah. To znamená ručné dotrieďovanie navyše, zbytočné náklady a najmä riziko, že výsledný kompost bude znečistený. Plasty sa nerozložia, v komposte nemajú čo robiť a keď sa tam dostanú, kazia výsledok, ktorý by inak mohol byť kvalitný a použiteľný,“ poukázala na jednu zo slabín pri triedení odpadov radnica.


Zdroj: SITA.sk - Trnavčania vlani vytriedili 52 percent vytvorených odpadov, poplatok za skládkovanie pôjde dolu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálny odpad Triedenie odpadu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šimečka zareagoval na vystúpenie Danka po sneme SNS a vyzval ho na vystúpenie z vládnej koalície
<< predchádzajúci článok
Andrej Danko obhájil svoj post a Slovenskú národnú stranu povedie ďalšie štyri roky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 