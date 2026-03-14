Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Trnavčania vlani vytriedili 52 percent vytvorených odpadov, poplatok za skládkovanie pôjde dolu
Trnavčania v roku 2025 vytriedili viac ako 20-tisíc ton odpadov, vytriedenosť tak dosiahla 52 percent. To je podľa trnavskej radnice výsledok, ktorý nevznikne náhodou, ale každodennými rozhodnutiami ľudí doma, v ...
14.3.2026 (SITA.sk) - Trnavčania v roku 2025 vytriedili viac ako 20-tisíc ton odpadov, vytriedenosť tak dosiahla 52 percent. To je podľa trnavskej radnice výsledok, ktorý nevznikne náhodou, ale každodennými rozhodnutiami ľudí doma, v práci aj na ulici. Úroveň vytriedenosti nad 50 percent sa podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej prejaví na zákonných poplatkoch za ukladanie odpadov na skládku.
Mesto Trnava od 1. marca 2026 bude za skládkovanie platiť namiesto 18 eur za tonu na 15 eur za tonu. Neznamená to, že automaticky budú aj obyvatelia platiť za odpad menej.
„Výška poplatku za odpad pre občanov sa zatiaľ nemení, pretože sa môže upravovať len raz ročne k 1. januáru a budeme sa tým zaoberať na jeseň. Trnava má však už dnes najnižší poplatok za odpad spomedzi nielen krajských miest,“ dodala Veronika Majtánová. Čo sa týka prehľadu o jednotlivých druhoch odpadu, radnica ich bude mať k dispozícii najneskôr do konca mája.
Aj keď Trnava nemá problém s množstvom vytriedeného odpadu, dôležitá je aj jeho kvalita. Hlavne v prípade bioodpadu je podľa radnice priestor na zlepšenie.
„V kontajneroch na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), ktoré majú k dispozícii obyvatelia rodinných domov, sa stále príliš často objavujú plasty a nevhodný obsah. To znamená ručné dotrieďovanie navyše, zbytočné náklady a najmä riziko, že výsledný kompost bude znečistený. Plasty sa nerozložia, v komposte nemajú čo robiť a keď sa tam dostanú, kazia výsledok, ktorý by inak mohol byť kvalitný a použiteľný,“ poukázala na jednu zo slabín pri triedení odpadov radnica.
Zdroj: SITA.sk - Trnavčania vlani vytriedili 52 percent vytvorených odpadov, poplatok za skládkovanie pôjde dolu © SITA Všetky práva vyhradené.
