 Štvrtok 30.4.2026
 Meniny má Anastázia
 24hod.sk — Šport

30. apríla 2026

Antonelli zabojuje v Miami o tretie víťazstvo za sebou, sezóna sa začína akoby odznova


Najmladší líder šampionátu monopostov F1 chce pokračovať v úspechoch po prestávke kvôli vojnovému konfliktu. Taliansky mladík Kimi Antonelli je najmladší líder hodnotenia jazdcov v histórii ...



30.4.2026 (SITA.sk) - Najmladší líder šampionátu monopostov F1 chce pokračovať v úspechoch po prestávke kvôli vojnovému konfliktu.


Taliansky mladík Kimi Antonelli je najmladší líder hodnotenia jazdcov v histórii prestížneho motoristického seriálu MS monopostov F1. Počas najbližšieho víkendu na Veľkej cene Miami na Floride sa pokúsi potvrdiť svoju dominanciu a získať tretie víťazstvo v sezóne.

Po víťazstvách v Číne a Japonsku vedie 19-ročný jazdec Mercedesu s náskokom deviatich bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom, ktorý ovládol prvé preteky sezóny v Austrálii. Veľká cena Miami je zároveň štartom akoby novej sezóny so zmenenými pravidlami a rozsiahlymi vylepšeniami vozidiel.

"Po mesiaci bez pretekov sme pripravení vrátiť sa na trať. Túto prestávku sme využili na analýzu úvodných pretekov, riešenie slabých stránok a zvýšenie našej úrovne. Sezónu sme začali dobre, ale to málo znamená, ak sa zastavíte. Vieme, že naši konkurenti tento čas využili na zlepšenie a hlbšie pochopenie svojich áut, takže očakávame, že v Miami bude pole tesnejšie. Taká je realita F1 – je to výzva, ktorej musíme čeliť,“ povedal šéf tímu Mercedes Toto Wolff.

Antonelli je prvý Talian po Albertovi Ascarim, ktorý vyhral po sebe aspoň dvoje preteky (Ascari v roku 1953 získal tri víťazstvá bez prerušenia, pozn.). Wolff zároveň potvrdil, že Mercedes má v Miami šancu na svoje prvé víťazstvo v tejto lokalite od vstupu do seriálu pred piatimi rokmi.

Dvojnásobný víťaz z Miami Holanďan Max Verstappen z Red Bullu sa po slabšom štarte do sezóny snaží o návrat medzi lídrov. Po dvoch víťazstvách v predchádzajúcich rokoch chce zastaviť Mercedes a opätovne oživiť boj o titul.

Po prestávke spôsobenej vojnou na Blízkom východe sa formula 1 vracia na trať v Miami a avizuje napínavé a strategické preteky, ktoré môžu ovplyvniť ďalší priebeh sezóny.


nasledujúci článok >>
Inter Miláno klope na majstrovskú bránu, no talianskou ligou otriasa škandál s rozhodcami
<< predchádzajúci článok
Veľký problém s lístkami v Nitre. Fanúšikovia sa na štadión nedostanú a priekupníci si pýtajú horibilné cifry – VIDEO

