 24hod.sk    Šport

30. apríla 2026

Inter Miláno klope na majstrovskú bránu, no talianskou ligou otriasa škandál s rozhodcami


30.4.2026 (SITA.sk) - Inter Miláno môže už tento víkend získať titul, no taliansky futbal sužuje škandál s verdiktmi rozhodcov.


Líder talianskej futbalovej Serie A Inter Miláno je na prahu zisku ďalšieho titulu, keď si v nedeľu na San Sire zmeria sily s Parmou. "Nerazzurri" vedú súťaž o desať bodov pred obhajcom prvenstva Neapolom, ktorý v sobotu večer nastúpi proti Comu. Inter potrebuje vyhrať aspoň jeden zo zostávajúcich štyroch zápasov, aby si zabezpečil 21. titul v najvyššej domácej súťaži a tretí za ostatných šesť sezón.

Fanúšikovia Interu môžu svoje oslavy zisku "Scudetta" začať teoreticky už pred zápasom, ak Neapol prehrá s Comom a AC Miláno, ktoré je na treťom mieste so stratou dvanástich bodov, nezvíťazí v nedeľu popoludní nad Sassuolom. Parma, ktorá už nemá o čo bojovať, by mala byť ľahkým protivníkom pre Inter, no počas predchádzajúceho víkendu Inter stratil dvogólové vedenie a remizoval s FC Turín.

Realistickým cieľom pre Neapol a AC Miláno zostáva kvalifikácia do Ligy majstrov. Neapol by to mohol zvládnuť víťazstvom nad Comom, ak by AS Rím neuspel v pondelok proti Fiorentine. Neapol má pred AS a Comom náskok ôsmich bodov, obaja jeho konkurenti sa snažia dostať do prvej štvorky. Sú len tri body za štvrtým Juventusom Turín.

Nad dianím na ihrisku však visí škandál s rozhodcami. Šéf rozhodcov pre dve najvyššie talianske futbalové súťaže Gianluca Rocchi sám abdikoval po tom, čo prokuratúra v Miláne začala vyšetrovanie pre športový podvod. Spolu s Rocchim sú vyšetrovaní aj šéf VAR Andrea Gervasoni a ďalšie dve osoby.

Rocchi odmietol vypovedať na štvrtkovom vypočúvaní, zatiaľ čo Gervasoni bude vypočutý pre obvinenia, že výber rozhodcov bol manipulovaný a že VAR dostával vonkajšie pokyny ohľadom verdiktov. Ďalší rozhodca Daniele Paterna čelí obvineniam zo zloženej nepravdivej výpovede o zákroku, kde Rocchi údajne klopal na dvere VAR miestnosti, aby zmenil verdikt o hre rukou v zápase Udinese - Parma v marci 2025.

Rocchi je tiež podozrivý, že rozhodol o nominácii rozhodcu Andrea Colomba na zápas Inter Miláno - Bologna v apríli 2025, pretože bol "obľúbený v Interi“. Gervasoni podľa periodika La Repubblica mal zasiahnuť do verdiktu VAR zápasu Inter Miláno - AS Rím, keď intervenoval, aby nebol udelený pokutový kop pre Inter.

Všetky podozrenia sa týkajú zápasov z predchádzajúcich sezón, z tej aktuálnej nie sú podozrivé žiadne zápasy. Všetci vyšetrovaní sú rozhodcovia, zatiaľ nie je nikto z klubov pod paľbou prokurátorov.

Škandál prichádza v čase, keď taliansky futbal čelí kríze po tom, čo národný tím nepostúpil na tretí svetový šampionát za sebou. Talianska futbalová federácia plánuje voľbu nového prezidenta koncom júna.


Zdroj: SITA.sk - Inter Miláno klope na majstrovskú bránu, no talianskou ligou otriasa škandál s rozhodcami © SITA Všetky práva vyhradené.

