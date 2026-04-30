 Štvrtok 30.4.2026
 Meniny má Anastázia
30. apríla 2026

Veľký problém s lístkami v Nitre. Fanúšikovia sa na štadión nedostanú a priekupníci si pýtajú horibilné cifry – VIDEO


Frustrovaní priaznivci Nitry písali komentáre, že pre zlú organizáciu ohľadom vstupeniek budú siedmy duel sledovať buď doma v televízii, alebo priamo na námestí s ostatnými fanúšikmi, ktorí sa na štadión ...



30.4.2026 (SITA.sk) - Frustrovaní priaznivci Nitry písali komentáre, že pre zlú organizáciu ohľadom vstupeniek budú siedmy duel sledovať buď doma v televízii, alebo priamo na námestí s ostatnými fanúšikmi, ktorí sa na štadión nedostanú.


Slovenská hokejová Tipsport extraliga má pred sebou posledný duel celej dlhodobej sezóny 2025/26. Rozhodujúci siedmy zápas finále play-off medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava tak dostane to najlepšie možné vyvrcholenie.

Sériu lepšie začali "corgoni", ktorí zvládli úvodné stretnutie, no potom až trikrát v rade zvíťazili "belasí". Vyzeralo to na rýchly koniec súboja o titul, no hráči spod Zobora zabrali a vyrovnali.

Preto tento ročník rozhodne až posledný možný súboj. Každý fanúšik slovenskej ligy sa teší na skvelé hokejové predstavenie, no tí, ktorí sa chceli dostať na štadión v Nitre, sa hnevajú. Aký na to majú dôvod?

Systém kúpy lístkov


Prioritu v celej vyraďovacej časti mali priaznivci "corgoňov", ktorí mali permanentku na celú sezónu. Preto si mohli vybrať medzi prvými lístky na siedme meranie síl.

Až potom sa mohli dostať k slovu ďalší fanúšikovia. No pre kapacitu 3 600 miest na štadióne a veľký záujem sa tam aj skalní nemusia dostať.

Podľa skupiny "My sme Nitra" na sociálnej sieti ide o obrovský problém a veľkú vlnu nevôle, že to takto dopadlo na najdôležitejší zápas tohto ročníka.


Oprávnený hnev


Ľudia sa tam sťažujú, že sa nedostali k lístkom najmä kvôli "fanúšikom úspechu", ale aj tým, ktorí chcú zarobiť na vstupenkách mnohonásobne viac, ako v skutočnosti stáli.

Cena sa od klubu pohybovala od 30 do 70 eur, no na rôznych weboch niektorí núkajú aj 100 eur za jeden kus (aj viac), čo mnohých pobúrilo.

"Bohužiaľ, každé play-off a najmä finále, je to isté. Celú sezónu lístky sú v pohode dostupné. No sú aj tzv. fanúšikovia fináloví a tento problém je presne preto. Kapacita štadióna nepustí...," napísal jeden z priaznivcov.

Pokazená tlačiareň


"Fanúšikovia úspechu, ktorí len jednorazovo zaberajú miesto verným fanúšikom, sú problém, ale bohužiaľ aj takým sa lístky predávajú. A potom tu máme priekupníkov. Už som postrehol lístky na predaj cez inzerciu. A týmto by som ruky lámal," hneval sa ďalší.

Iný mal nepríjemnú príhodu. "V stredu (29.4.) ráno čakali ľudia od rána na štadióne, aby si kúpili aspoň lístok na státie a veľa z nich nedostalo nič. Pri okienku na výdajnom mieste sa pokazila tlačiareň, ľuďom samozrejme nepovedali nič a keď im po dlhej dobe oznámili, že čo sa deje, poslali ich, nech idú do ďalšieho radu, nemali šancu kúpiť v ďalšom rade nič, lebo tam už stáli stovky ľudí."

Frustrovaní priaznivci Nitry písali komentáre, že pre zlú organizáciu ohľadom vstupeniek budú siedmy duel sledovať buď doma v televízii, alebo priamo na námestí s ostatnými fanúšikmi, ktorí sa na štadión nedostanú.

Spomenuté stretnutie sa začne o 18.00 h. Ak zvíťazí domáci celok, po minuloročnej finálovej prehre sa stane majstrom po dvoch rokoch.

Naopak, Slovan sa dostal do súboja o titul prvýkrát od sezóny 2021/22, kde práve zdolal svojho súčasného súpera a radoval sa zatiaľ z posledného triumfu v Tipsport extralige.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-finale-6-zapas-hc-slovan-bratislava-hk-nitra-tipsport-liga-2025-2026-fotografie/">Hokej (finále 6. zápas): HC Slovan Bratislava – HK Nitra / Tipsport liga 2025/2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Veľký problém s lístkami v Nitre. Fanúšikovia sa na štadión nedostanú a priekupníci si pýtajú horibilné cifry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 