Apple predstavil nové smartfóny iPhone 12

Štvoricu nových smartfónov radu iPhone 12 predstavila v utorok americká spoločnosť Apple počas videokonferencie z amerického Cupertina. Líšia sa veľkosťou displeja i hardvérovou výbavou.





Najmenším modelom je iPhone 12 mini s 5,4-palcovou uhlopriečkou displeja. Vybavený je 12-megapixelovým (MPix) fotoaparátom s dvoma objektívmi a v závislosti od ceny disponuje vnútorným úložiskom 64, 128 či 256 gigabajtov (GB). Dostupný bude v bielej, čiernej, zelenej, modrej a červenej farebnej verzii.Hlavným tohtoročným modelom je iPhone 12 so 6,1-palcovým displejom. Rovnako ako predchádzajúci telefón má 12 MPix fotoaparát s dvoma objektívmi. Totožné sú aj veľkosti vnútorných úložísk a farebné odtiene.Vyšším v rade je iPhone 12 Pro, ktorý má síce rovnakú uhlopriečku displeja ako iPhone 12, ale disponuje vybavenejším 12 MPix fotoaparátom s troma objektívmi – širokouhlým, ultraširokouhlým a teleobjektívom s dvojnásobným optickým priblížením a štvornásobným optickým rozsahom. Vybavený je i takzvaným Lidar snímačom, ktorý vďaka mapovaniu priestoru zlepšuje zaostrovanie. Vnútorné úložisko môže mať v tomto prípade hodnoty 128, 256 a 512 GB, farebné verzie sú zlatá, strieborná, grafitová a modrá.Najvyšším tohtoročným modelom je iPhone 12 Pro Max so 6,7-palcovým displejom. Zostava objektívov je rovnaká ako u modelu iPhone 12 Pro, optické priblíženie je však 2,5-násobné a rozsah päťnásobný. Totožné sú i farebné verzie.Srdcom všetkých štyroch smartfónov je nový procesor A14 Bionic, vyrobený päťnanometrovým výrobným procesom, ktorý má byť podľa Apple rýchlejší a zároveň úspornejší ako jeho predchodcovia. Predstavené iPhony sú tiež odolné voči vniknutiu vody a prachu podľa stupňa IP68.Na videokonferencii to nebolo priamo spomenuté, ale podľa medializovaných informácií ani jeden z nových telefónov nedisponuje rýchlejšou, 120-hertzovou (Hz) obnovovacou frekvenciou displeja, ktorú už ponúkajú viacerí konkurenční výrobcovia. V balení smartfónov zákazníci nenájdu nabíjačku ani slúchadlá, čo výrobca odôvodňuje okrem iného ekológiou. Všetky nové iPhony 12 sú však vybavené 5G konektivitou.Ako pre TASR zhodnotil šéfredaktor magazínu TouchIT Ondrej Macko, Apple sa rozhodol vybrať cestou 5G a obetoval za to 120 Hz obnovovaciu frekvenciu displeja. "Prekvapil fotografickou výbavou, na prezentácii to vyzeralo naozaj veľmi dobre pri modeloch iPhone 12 Pro a Pro Max," podotkol Macko, podľa ktorého to ale treba preveriť v praxi."Napríklad tvrdenie o deklarovanom štvornásobnom optickom zoome vyšlo Apple tak, že spočítal rozdiel medzi ultraširokou a telekamerou, čo sa nikdy takto nerobí, ale vždy voči hlavnej kamere," upozornil šéfredaktor.Za zaujímavé podľa vlastných slov považuje, že nikde výrobca nezverejnil kapacitu batérie. "V celkovom hodnotení Apple dorovnal to, čo má svet Android telefónov, a pravdepodobne pridal na možnosti realizácie fotiek a videa," uzavrel Macko.