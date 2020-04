Spoločnosť Apple predstavila nový iPhone SE, cena je prekvapivo nízka (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2020 - Technologická spoločnosť Apple v stredu predstavila nový model smartfónu iPhone. Novinka iPhone SE, ktorá je akousi aktualizovanou verziou rovnomenného modelu, ktorý sa prestal predávať v roku 2018, je menšia aj lacnejšia ako ostatné novšie modely. Smartfón by sa mal predávať od 399 dolárov (v prepočte zhruba 366 eur), pričom predaj odštartuje ešte tento mesiac.iPhone SE je kompaktnejší ako novšie modely, prichádza s Retina HD displejom s uhlopriečkou 4,7 palca. Používateľom by však mal ponúknuť vysoký výkon, keďže ho poháňa rovnaký procesor ako napríklad model iPhone 11 Pro - čip A13 Bionic.Nový iPhone má tiež tlačidlo "Domov" s funkciou rozoznávania odtlačkov prstov Touch ID a ponúkne tiež prehrávanie videa v rozlíšení 4K. Na zadnej strane telefónu má len jeden fotoaparát, ktorý ponúkne viacero funkcií vrátane stabilizácie obrazu či rýchlejšieho automatického zaostrenia pri slabšom svetle. Výdrž batérie nového smartfónu by mala byť porovnateľná s modelom iPhone 8.Novinka bude dostupná v troch farebných variáciách - čiernej, bielej a červenej.