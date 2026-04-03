 24hod.sk    Kultúra

03. apríla 2026

Umenie, ktoré nepotrebuje slová: Vstúpte do fascinujúceho sveta talentov na autistickom spektre – FOTO


Tagy: Autizmus Svetový deň povedomia o autizme Výstava

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme otvorilo Rakúske kultúrne fórum v Bratislave výnimočnú medzinárodnú výstavu „UMENIE NA SPEKTRE / KUNST IM SPEKTRUM". Expozícia predstavuje diela ...



img_2642 676x451 3.4.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme otvorilo Rakúske kultúrne fórum v Bratislave výnimočnú medzinárodnú výstavu „UMENIE NA SPEKTRE / KUNST IM SPEKTRUM". Expozícia predstavuje diela jedenástich umelcov zo Slovenska a Rakúska, pre ktorých je výtvarný prejav nielen vášňou, ale často aj primárnym komunikačným kanálom so svetom.


Výstava, ktorá potrvá v priestoroch Galérie Rakúskeho kultúrneho fóra na Hodžovom námestí až do 15. mája 2026, vznikla v spolupráci s občianskym združením Krajina bez bariér, Autistickým centrom Andreas a rakúskou organizáciou Autismus Network Austria a s finančnou podporou Junion nadácie. Záštitu nad podujatím prevzal J.E. Johannes Wimmer, veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku.

Umelecká kvalita a unikátny vizuálny jazyk


Hoci je výstava spojená s témou inklúzie, kurátorský výber sa sústredil predovšetkým na umeleckú kvalitu a unikátny vizuálny jazyk jedenástich autorov. Návštevníci môžu vidieť diela talentov z Rakúska, ktorými sú Sybille Bauer-Zierfuß, Robin Stallybras, Sofia Groß a N.N. (autor si želá ostať v anonymite). Slovenskú umeleckú scénu zastupujú Alexandra Dyalee, Martin Hučka, Marek Golema, Júlia Letová, Samuel Sibert, František Tóth a Lukáš Vosátko.

Sandra Diepenseifen, riaditeľka Rakúskeho kultúrneho fóra a kurátorka výstavy, pri otvorení zdôraznila posolstvo tohtoročného Svetového dňa povedomia o autizme, ktorým je kampaň "Not Invisible" (Nie neviditeľný).

„V Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra neprezentujeme charitu, ale kvalitné umenie, ktoré ponúka úplne inú perspektívu. Rakúsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré podpísali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ‚Rovnaké práva pre všetkých‘. Ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať rovnaký a bezbariérový prístup ku všetkým svojim ľudským právam a mali by sa samostatne podieľať na všetkých aspektoch života – to je výzva pre nás všetkých!" uviedla Sandra Diepenseifen.

Autori s medzinárodnými úspechmi


Iniciátorkou projektu je Jana Žitňanská z OZ Krajina bez bariér, ktorá dlhodobo otvára tému inklúzie v spoločnosti. „Naši umelci sú jedineční, pútaví a ich obrazy sú plné emócií. Veľmi sa teším, že po minuloročnej úspešnej výstave vo Francúzskom inštitúte sme mohli zrealizovať túto medzinárodnú výstavu v Rakúskom kultúrnom fóre aj za účasti troch umelcov z Rakúska. Veľmi si to vážime a tešíme sa, že našim umelcom na spektre sa otvárajú ďalšie okná príležitostí. Umenie spája a prepája a som hrdá, že k tomu môžeme prispieť,"



Ako Jana Žitňanská ďalej uviedla, umenie búra bariéry tam, kde slová narážajú na svoje limity.  Tento rozmer potvrdzuje aj Kateřina Nakládalová, štatutárka Autistického centra Andreas, ktoré už roky sprevádza rodiny detí a dospelých s autizmom. „V centre Andreas dlhodobo pomáhame nielen pri arteterapii, ale pri všetkých aktivitách, ktoré pomáhajú deťom a dospelým s autizmom žiť kvalitný život a byť plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti. Naším cieľom je, aby ich talenty neostali skryté, ale aby im pomohli nájsť si svoje miesto vo svete.", uzatvára Kateřina Nakládalová.

Medzi vystavujúcimi sú autori s medzinárodnými úspechmi. Príkladom je Alexandra Dyalee, ktorej tvorba zažiarila na newyorskom Times Square, či František Tóth, ktorého s jeho obrazmi osobne prijal pápež František vo Vatikáne. Pozornosť púta aj talent Júlie Letovej, ktorá vystavovala svoje diela už ako dieťa v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Svoje obrazy vystavuje aj Lukáš Vosátko, ktorému kreslenie pomohlo nájsť cestu k verbálnej reči. Atmosféru vernisáže dotvorilo emotívne klavírne vystúpenie Gabriela Németha.


Informácie o výstave "UMENIE NA SPEKTRE / KUNST IM SPEKTRUM":

  • Miesto: Galéria Rakúskeho kultúrneho fóra, Hodžovo námestie 1/A, Bratislava

  • Trvanie: do 15. mája 2026

  • Vstup: Voľný





Zdroj: SITA.sk - Umenie, ktoré nepotrebuje slová: Vstúpte do fascinujúceho sveta talentov na autistickom spektre – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autizmus Svetový deň povedomia o autizme Výstava
