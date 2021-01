Astmatici dostanú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 skôr. Na rad prídu spolu s ostatými osobami so stredne závažnou chorobou, ktorá významne zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia, teda po zdravotníkoch, senioroch a vážne chorých ľuďoch, napríklad s onkologickým ochorením v štádiu liečby. TASR o tom v stredu informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.





Riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti sekcie zdravia MZ SR Jozef Kalužay uviedol, že podľa vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritéria určovania očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, sú pacienti liečení na bronchiálnu astmu zaradení do šiestej fázy očkovania. "Uisťujeme vás, že MZ SR vníma potrebu čo najrýchlejšie vakcinácie najmä rizikových skupín obyvateľov," povedal.Predseda Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov Andrej Vilim krok ministerstva vníma pozitívne. Poukázal na to, že ochorenie COVID-19 napáda aj pľúca, a tak je pre astmatikov mimoriadne nebezpečný. "Chceme vyzvať pacientov, aby sa neobávali, a ak im to lekár odporučí, dali sa zaočkovať. Vakcína je jediná cesta von z pandemickej krízy," zdôraznil.Rezort zdravotníctva dodal, že aktuálne pripravuje masívnu kampaň na podporu informovania o vakcínach proti novému koronavírusu.